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Kartal Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet » İstanbul semalarında beliren gökkuşağının eşsiz manzarası
İstanbul semalarında beliren gökkuşağının eşsiz manzarası
İstanbul semalarında beliren gökkuşağının eşsiz manzarası

İstanbul’da yağmurun geride bıraktığı muhteşem gökkuşağı manzarası havadan görüntülendi. İstanbul’un güzelliğine güzellik katan gökkuşağının kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da sağanak yağış aralıklarla devam ederken, yağmur sonrası oluşan gökkuşağı havadan drone ile görüntülendi. Gökkuşağının muhteşem görüntüleri görenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşüyle İstanbul’un eşsiz manzarasıyla bütünleşen gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağış sonrası oluşan gökkuşağı İstanbul’un güzelliğine güzellik kattı. Gökkuşağı yaklaşık 15 dakika kadar seyredilebildi. Kimi vatandaşlar gökkuşağını fark etmezken kimileri de İstanbul semalarında oluşan manzaranın keyfini çıkartarak o anları cep telefonları ile kaydetti.

“Gökkuşağını görmek çok güzel bir duygu”
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını çok beğendiğini dile getiren Uğur Maksut Taşel, “Gökkuşağını gördüm gerçekten çok güzel bir görüntüydü. Yağmur yağdığı zaman genelde burada çok güzel bir görüntü oluyor. Burası deniz ile parkın birleştiği bir nokta olduğu için gökkuşağı her zaman çıkıyor. Gökkuşağını görmek çok güzel bir duygu insanın içine huzur veriyor. Bir an gördüm sonra kayboldu gökkuşağı, telefonla çekemedim” ifadelerini kullandı.

“Gökkuşağını görmek huzur veriyor”
Gökkuşağının renkleriyle gökyüzünde çok güzel bir manzara oluşturduğuna dikkat çeken Mustafa Baylan, “Gökkuşağını görmek huzur veriyor. Manevi yönden düşünürsek Allahü Teala’yı hatırlatan unsurlardan bir tanesidir. Ramazan ayı içerisinde insanın manevi duyguları kabarıyor. Allah’ın bizlere sunduğu görsel bir şölendir” şeklinde konuştu.

📆 10 Haziran 2017 Cumartesi 14:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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