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Şehitlerin isimleri Kato’nun zirvesine dikilen bayrağa yazıldı
Şehitlerin isimleri Kato’nun zirvesine dikilen bayrağa yazıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Nisan 2017 tarihinde başlatılan İncebel Dağları-Kato bölgesi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Teröristlere darbe üstüne darbe vuran güvenlik kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerin resimlerinin bulunduğu dev Türk bayraklarını Kato Dağı’nın zirvesine dikti.

Beytüşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı operasyonu 52’inci gününde de devam ediyor. Asker, polis özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından müşterek olarak sürdürülen operasyonda teröre darbeler peş peşe vuruluyor. Teröristlerin yıllarca üs olarak kullandıkları ve ‘Girilmez’ olarak ilan ettikleri Kato Dağı’nı didik didik arayan güvenlik kuvvetleri her taşın altına bakıyor, her mağarayı büyük bir titizlikle inceleyerek aramalarını yapıyor. Bugüne kadar teröristlerin kullandığı toplam 107 mağara tespit edilirken, mağaralarda 782 adet muhtelif tipte silah, 422 bin 477 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Kato Dağı Türk bayraklı şehit resimleri ile süslendi

31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan Şenoba Tugay Komutanlığı’ndan kalkış yapan ve bir süre sonra düşen AS 532 COUGAR tipi helikopter kazasında şehit olan askerlerin resimleri Kato Dağı’nın zirvesine asılan dev Türk bayraklarıyla süslendi. İçinde Kato Dağı operasyonunu başlatan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu helikopter kazasında şehit olan 13 askerin resimleri bayrağa ilave edilerek göndere çekildi. Büyük bir Türk bayrağının alt kısmına helikopter kazasında şehit düşenlerin resimleri ilave edilerek, altına ise ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Bir ölür, bin diriliriz’ yazıldı.

Mağaralar teker teker kapatılıyor

Kato Dağı’nda yürütülen operasyonda teröristler tarafından kullanılan mağaralar teker teker tespit edilerek kapatılıyor. Güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonda bugüne kadar toplam 107 mağara tespit edilerek imha edildi. Tespit edilen mağaraların içinde detaylı aramalar yapıldıktan sonra bölgeye getirilen iş makineleri ile mağaralar kullanılmaz hale getiriliyor. Dün tespit edilen 10 mağaranın kapatılması için bölgeye yeni iş makineleri yönlendirildi. İş makineleri gidecekleri bölgede yol olmadığı için kendi yollarını yapa yapa mağaralara ulaşmaya çalıştı. İş makineleri ile daha sonra mağaraların kapatılarak kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

📆 10 Haziran 2017 Cumartesi 14:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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