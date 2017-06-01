Zeynep’in karnesini evinde ilçe protokolü verdi

Yüzde 90 engeli nedeniyle okula gidemeyen ve öğretmeni Özgül Başak Seymen tarafından evi sınıfa çevrilerek yaşıtı beş öğrenciyle birlikte ders görmesi sağlanan 11 yaşındaki Zeynep Kul için evinde karne töreni düzenlendi.

Bu yıl evinde okul ortamı yaşayan SP (Serebral Palsi) hastası Zeynep’in karnesini ve takdir belgesini, evine gelen Pendik İlçe Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz verdi.

Zeynep için “Odamız Sınıf Evimiz Okul” projesi başlattı

Üç yıldan beri Zeynep’in evine gelerek haftada beş gün eğitim veren Pendik Ayazma İlkokulu öğretmeni Özgül Başak Seymen, bu yıl örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdi. SP hastalığı nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tutmayan Zeynep’in yalnızlığını ve okul özlemini de gidermek isteyen öğretmen, okulunun desteğini alarak öğretmen arkadaşı Zeynep Çınar’la birlikte “Odamız Sınıf, Evimiz Okul” Projesi hazırladı. Okuldaki 4. Sınıflar arasından seçilen beş gönüllü öğrenci, bir yıl boyunca haftada bir gün Zeynep’in evindeki eğitimine eşlik etti, kitap okudu, birlikte ders çalışıp arkadaş oldu. Okuldan getirilen malzemelerle odası da sınıfa dönüştürüldü.

Evde karne töreni

Bu yıl kendisini okulda hisseden Zeynep, karnesini de evine gelen Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz’dan aldı. Bu mutlu gününde öğretmenleri ve arkadaşları da yine yanındaydı. Başkan Şahin, Zeynep ve ona bir yıl boyunca arkadaşlık ederek gelişimine olumlu katkılarda bulunan öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, “ Emek ve sabırla neler başarılabildiği gösteren bu çalışmadan gurur duydum” dedi. Kaymakam Şimşek de öğretmenleri, Zeynep’i ve diğer öğrencileri “Odamız Sınıf, Evimiz Okul” Projesinden dolayı tebrik etti.

Bir yılda büyük gelişme gösterdi

15 yıllık öğretmen Özgül Başak Seymen, üç yıldır eğitimini üstlendiği Zeynep’in bu yıl çok daha hızlı bir gelişme gösterdiğini belirterek, “Zeynep’te bu yıl çok olumlu neticeler aldık. Daha önce elini hareket ettiremeyen Zeynep, sınıf ortamı yaşatılınca bir hafta sonra parmak kaldırmaya başladı. Ona yardımcı olan öğrencilerimiz açısından da çok faydalı oldu. Hem günlük tuttular, hem de bakış açıları değişti. Bu projeyle evinde eğitim görmek durumunda olan başka engelli çocuklar için de bir umut olduğunu göstermek istedik.” Dedi.

Proje, “Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri”ne aday

OSEO (Odamız Sınıf, Evimiz Okul) Projesi, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri’ne aday. Çoklu engelli bireylerin topluma kazandırılması için evde oluşturulan yeni tip bir okul projesi olan OSEO, Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri 2017 – Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme Kategorisi alanında değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelemeye alındı.