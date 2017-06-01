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Zeynep’in karnesini evinde ilçe protokolü verdi
Zeynep’in karnesini evinde ilçe protokolü verdi

Yüzde 90 engeli nedeniyle okula gidemeyen ve öğretmeni Özgül Başak Seymen tarafından evi sınıfa çevrilerek yaşıtı beş öğrenciyle birlikte ders görmesi sağlanan 11 yaşındaki  Zeynep Kul için evinde karne töreni düzenlendi.

 

Bu yıl  evinde okul ortamı yaşayan  SP (Serebral Palsi) hastası  Zeynep’in karnesini ve takdir belgesini, evine gelen Pendik İlçe Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz verdi.

 

 Zeynep için “Odamız Sınıf Evimiz Okul”  projesi başlattı

 

Üç yıldan beri Zeynep’in evine gelerek haftada beş gün eğitim veren Pendik Ayazma İlkokulu öğretmeni Özgül Başak Seymen, bu yıl örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdi.  SP hastalığı nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tutmayan  Zeynep’in yalnızlığını ve okul özlemini de gidermek isteyen öğretmen, okulunun  desteğini alarak öğretmen arkadaşı Zeynep Çınar’la birlikte “Odamız Sınıf, Evimiz Okul” Projesi hazırladı.  Okuldaki 4. Sınıflar arasından seçilen beş gönüllü öğrenci,  bir yıl boyunca haftada bir gün Zeynep’in evindeki eğitimine eşlik etti,  kitap okudu, birlikte ders çalışıp arkadaş oldu. Okuldan getirilen malzemelerle odası da sınıfa dönüştürüldü.

 

Evde karne töreni

 

Bu yıl kendisini okulda hisseden Zeynep, karnesini de evine gelen Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz’dan aldı. Bu mutlu gününde öğretmenleri  ve arkadaşları da yine yanındaydı. Başkan Şahin, Zeynep ve ona bir yıl boyunca arkadaşlık ederek gelişimine olumlu katkılarda bulunan öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, “ Emek ve sabırla neler başarılabildiği gösteren bu çalışmadan gurur duydum” dedi. Kaymakam Şimşek de öğretmenleri, Zeynep’i ve diğer öğrencileri  “Odamız Sınıf, Evimiz Okul” Projesinden dolayı tebrik etti.

 

Bir  yılda büyük gelişme gösterdi

 

15 yıllık öğretmen Özgül Başak Seymen, üç yıldır eğitimini üstlendiği  Zeynep’in bu  yıl çok daha hızlı bir gelişme gösterdiğini belirterek, “Zeynep’te bu yıl çok olumlu neticeler aldık.  Daha önce elini hareket ettiremeyen Zeynep,  sınıf ortamı yaşatılınca bir hafta sonra parmak kaldırmaya başladı. Ona yardımcı olan öğrencilerimiz açısından da çok faydalı oldu. Hem günlük tuttular, hem de bakış açıları değişti.   Bu projeyle  evinde eğitim görmek durumunda olan başka engelli çocuklar için de bir umut olduğunu göstermek istedik.” Dedi.

 

Proje,  “Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri”ne aday

 

OSEO (Odamız Sınıf, Evimiz Okul) Projesi,  şimdi  Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri’ne aday. Çoklu engelli bireylerin topluma kazandırılması için evde oluşturulan yeni tip bir okul projesi olan OSEO,  Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri 2017 – Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme Kategorisi alanında değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  incelemeye alındı.

📆 09 Haziran 2017 Cuma 19:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
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