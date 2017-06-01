Teknik Yapı’dan Kartal’a yeni bir proje, Deluxia Park

Kartal’da yüksek prim ve marka kalitesini yansıtan projelerle tanınan Teknik Yapı, DELUXIA PARK ile kentsel dönüşüme kaldığı yerden devam ediyor. İki ayrı projeden oluşan DELUXIA PARK’ın Kartal’daki etabı ‘DELUXIA PARK Residence’, 339 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Teknik Yapı, Anadolu yakasında başladığı dönüşüm projelerine, Kartal ve Maltepe’deki iki ayrı eseri ile devam ediyor. Teknik Yapı, Anadolu Yakası’nın her geçen gün daha da hızlı değerlenen bölgesi Kartal’da, adalar manzarasını sunan ‘DELUXIA PARK Residence’ projesini satışa sunuyor. Kara, hava ve deniz ulaşımının merkezinde yer alan ‘DELUXIA PARK Residence’, mükemmel lokasyonu, adalar manzarasına sahip daireleri ve yüksek kazanç potansiyeli ile dikkat çekiyor.

İstanbul’un Kartal semtinde hayata geçecek Teknik Yapı imzalı ‘DELUXIA PARK Residence’, 35 katlı 1 rezidans, 6’şar katlı 2 ofis olmak üzere toplam 3 bloktan oluşuyor. 35 katlı rezidans kulesi, 1+1’den 3+1’e kadar toplam 364 homeofis özellikli lüks rezidans daireden oluşuyor. ‘DELUXIA PARK Residence’ 7.157 m² alan üzerinde, 34 ticari üniteyi barındıran 6 katlı ofis blokları ise 1.900 m²’lik alanda yükseliyor.

‘DELUXIA PARK Residence’, açık-kapalı otopark, açık havuz, Türk Hamamı, sauna, buhar odası ve fitness salonu ile konfor ve lüksü bir arada barındırıyor.

Teknik Yapı’nın Altın Üçgen diye adlandırdığı Kartal, Soğanlık, Maltepe, Tuzla bölgesindeki dönüşümde, etkin bir şekilde yer aldığını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, dönüşüm hamlesinin kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Teknik Yapı’nın Kartal – Maltepe Bölgesi’nde ilk dönüşüm projesini yapan firmalardan biri olduğunu söyleyen Nazmi Durbakayım “1985 yılında Kartal – Maltepe’nin kesişim yerinde Şeşbeş Demir Döküm Fabrikası’nın yerine MARMARA SİTESİ’ni inşa ettik. 2007’da başladığımız dönüşüm serisinde ise eski bir tavuk çiftliği olan Genç Piliç’in yerine UPLIFE PARK, İshakol Boya Fabrikası’nın yerine UPRISE ELITE, Baymak Fabrikası’nın yerine UPTWINS DELUXIA, Uğur Mumcu’da UPCITY FLATS ve UPCITY RESIDENCE, Fenerbahçe Samandıra Tesisleri yanında EVORA PARK, Tugay Yolundaki kalıp fabrikasının yerine DELUXIA DRAGOS, Tuzla’da EVORA İSTANBUL projelerini gerçekleştirdik. Bu gün, bölgeyi önce keşfetmiş olmamızın avantajlarını ve bölgenin değerlerini tekrar gözden geçirdiğimizde, attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu görebiliyoruz. Ve bugün tekrar buradayız. Teknik Yapı olarak bölgeye; Süleyman Şah tarafından sınır olarak kabul edilen DRAGOS ÇAYI’nın Kartal tarafında bulunan ve şu an sunumunu yaptığımız DELUXIA PARK Residence, Maltepe tarafında ise ‘DELUXIA PARK Business’ projeleriyle dönüyoruz” şeklinde konuştu.

DELUXIA PARK projelerinde eski ile yeni arasında bağ kuracak özel bir fonksiyonun da yer alacağını ifade eden Başkan Durbakayım, Kartal Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. Altınok Öz’ün önerisi ile Diktaş Müzesi yapılacağını açıkladı.

Yaşam ve İş Merkezli Karma Proje

DELUXIA PARK Residence projesinin Anadolu Yakası’nın Maltepe-Kartal sınırında yer aldığını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da, projenin kolay ulaşım ve şehrin önemli noktalarına yakınlığıyla önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Teknik Yapı’nın Kartal ve Maltepe’de binlerce konut yaptığını da hatırlatan Umut Durbakayım, “Konut ve iş potansiyelini bir arada barındıran DELUXIA PARK, hem yaşam hem de iş merkezli karma bir yapı olarak projelendirildi” şeklinde konuştu. Umut Durbakayım, rezidans ve ofislerden oluşacak DELUXIA PARK projesinin Kartal ve Maltepe etaplarının toplamında yaklaşık 812 bağımsız bölüm yer alacağını sözlerine ekledi.

Umut Durbakayım, homeofis tarzı rezidans dairelerin bulunduğu DELUXIA PARK Residence projesindeki metrekare fiyatlarının 6 bin 380 liradan başlayacağını ve teslimlerin 36 ayda yapılacağını aktardı. DELUXIA PARK projesinin toplam değerinin 750 milyon lira olduğu bilgisini veren Umut Durbakayım, DELUXIA PARK Residence için bu hafta sonundan itibaren ön talep toplanacağını, projede yer alan ticari ünitelerin de yılsonuna doğru satışa sunulacağını sözlerine ekledi.

DELUXIA PARK projesinin ikinci ayağını oluşturan DELUXIA PARK Business projesinin ise yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacağı bilgisini paylaşan Umut Durbakayım “RESIDENCE projesinin hemen karşısında hayata geçecek olan BUSINESS projesi, 35 katlı bir kuleden oluşuyor. Tamamı ofislerden oluşan projede 414 bağımsız bölüm yer alıyor. BUSINESS projesi, 18. katta yer alan geniş ve şık restoranı, 19. kattaki fitness merkezi ve sauna yoğun iş hayatının tüm stresini atabileceğiniz şekilde tasarlandı” açıklamasında bulundu.

4’lü Ödeme Planı ve Lansmana Özel % 5 + 10 İndirim

Metrekare büyüklükleri brüt 50,74 m² – 122,30 m² arasında değişen rezidans daireler 399 bin liradan başlayan liste fiyatlarıyla satışa sunulacak. Lansmana özel %5 indirimin yanı sıra; peşin veya kredili alımlarda (baz oranlar) +%10 indirim uygulanacak.

Yüzde 5 peşinat ile daire almak isteyenlere, liste fiyatı üzerinden lansmana özel yüzde 5 indirim uygulanacak. Bu seçenekte, 1’er yıl ara ile her biri daire bedelinin yüzde 10’u oranında 2 ara ödeme, yüzde 75’lik kısım için, 24 aya kadar sıfır faiz, 120 aya kadar ise kampanyalı faiz oranları (%0,24-%0,73) ile kredi kullandırılabilecek.

Yüzde 10 peşinat ile 120 ay vade seçeneğiyle daire almak isteyenlere liste fiyatından yüzde 5 indirim yapılacak. Toplamda 36 aya varan ve her biri daire fiyatının yüzde 5’i oranında 3 ara ödeme olacak. Yüzde 75’i banka kredisine açık ödemelerde 24 aya kadar sıfır faiz avantajı da sunulacak.

Seçenekte ise peşinat oranı yüzde 40 olacak. 60 ay sıfır faiz kapsamına giren bu seçenekte sadece sözleşme tarihini takip eden 12. ayda daire fiyatının yüzde 10 miktarında ara ödeme istenecek.

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