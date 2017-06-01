Ataşehir’de karne alan öğrencilere uçurtma şenliği

Ataşehir’de karne heyecanı yaşayan öğrenciler için uçurtma şenliğinden maske, resim atölyelerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Ataşehir’deki Watergarden, İstanbul’da karne heyecanı yaşayan misafirleri için birbirinden özel etkinlikler hazırladı. Minik ziyaretçiler, 9-18 Haziran tarihleri arasında sevilen karakter YooHoo ve arkadaşları ile buluşacak. Ayrıca 17-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek uçurtma şenliği ile de çocukların hayal dünyaları göklere taşınacak. Yeme, içme ve eğlence merkezinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek YooHoo & Friends etkinliği ile nesli tükenmekte olan sevimli hayvanlar, eğlenceli yarışmalar ve maske, resim, simli YooHoo&Friends dövmesi gibi atölye çalışmaları ile buluşacak çocuklar, karne heyecanını ikiye katlayacak.