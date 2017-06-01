Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Eğitim, Etkinlikler, Gençlik, Genel, Manşet » Ataşehir’de karne alan öğrencilere uçurtma şenliği
Ataşehir’de karne alan öğrencilere uçurtma şenliği
Ataşehir’de karne alan öğrencilere uçurtma şenliği

Ataşehir’de karne heyecanı yaşayan öğrenciler için uçurtma şenliğinden maske, resim atölyelerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Ataşehir’deki Watergarden, İstanbul’da karne heyecanı yaşayan misafirleri için birbirinden özel etkinlikler hazırladı. Minik ziyaretçiler, 9-18 Haziran tarihleri arasında sevilen karakter YooHoo ve arkadaşları ile buluşacak. Ayrıca 17-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek uçurtma şenliği ile de çocukların hayal dünyaları göklere taşınacak. Yeme, içme ve eğlence merkezinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek YooHoo & Friends etkinliği ile nesli tükenmekte olan sevimli hayvanlar, eğlenceli yarışmalar ve maske, resim, simli YooHoo&Friends dövmesi gibi atölye çalışmaları ile buluşacak çocuklar, karne heyecanını ikiye katlayacak.

📆 08 Haziran 2017 Perşembe 10:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

Belediye tuzla Spor yazici merkezi sultanbeyli meclis oz Altinok chp baskan kartalspor turkiye Eğitim şimşek mehmet futbol baskani pendik kaza ziyaret mac parti universitesi istanbul kartalda gunu sadi kadikoy Sağlık ahmet proje GÜNCEL yeni kartal mutlu cocuk Sancaktepe huseyin anma ak maltepe belediyesi koleji yardim