Köy okuluna gönül köprüsü kurdular

Ahmet Şimşek Kolejinin sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler ve destek kampanyaları beğeniliyor, takdir topluyor.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Ahmet Şentürk’ün ‘Paylaşmak Mutluluktur’ sloganıyla, Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Saruhanlar Vakıfbank 50. Yıl İlkokul-Ortaokulu için gerçekleştirdiği destek kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Kampanya süresince toplanan yüzlerce kitap, defter çanta, giyim eşyası, bilgisayar ve ses sistemi okula teslim edildi.

“Eğitimde fırsat eşitliğine destek olduk.”

Domaniç’e bağlı Saruhanlar köy okulunun müdürü Okay Torun ile Alaska’da yurtdışı eğitim programında tanıştıklarını ve kardeş okul olmanın ilk adımı attıklarını belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Ahmet Şentürk, “Alaska’da başlayan bu dostluk, iki okul arasındaki ilk bağı oluşturdu. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini vermeye çalıştık ve bu güzel köy okuluna yardımlar ulaştırarak eğitimde fırsat eşitliğine destek olduk. 10-A sınıfı öğrencileri Batuhan Kazan, Bora İşisağ, Anıl Emre Çelen’in de çabalarıyla, öğrenci, öğretmen, veli işbirliği oluşturduk, bu güzel projeyi hayata geçirdik ve bir araba dolusu hediyeyi Kütahya Domaniç’teki bu güzel köy okuluna bizzat götürerek teslim ettik” dedi.



“Biz eğitim gönüllüsüyüz.”

Saruhanlar Vakıfbank 50. Yıl İlkokul-Ortaokulu tarafından kendisine gönderilen teşekkür belgesini ve çini işlemeli hediyeleri alan Ahmet Şimşek Koleji Kurucusu Ahmet Şimşek ise duygularını şöyle anlattı, “Biz eğitim kurumuyuz. Eğitim kurumları ideal hizmet verirler. Biz eğitim gönüllüsüyüz, kendimizi bu yola vakfetmişiz, kendimizi bu yola adamışız. Bizim başka eğitim kurumlarına yardımcı olmamız, onları kucaklamamız ve onların her türlü ihtiyacına cevap vermemiz gerekir. Bu nedenle, onlara elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Anadolu’nun birçok noktasına, özellikle de Doğu Anadolu Bölgesindeki okullara yardımcı oluyoruz. Örneğin, eksi 35 derecede okuyan yavrularımızın kalorifer tesisatına kavuşması ve sıcak yuvalarındaymış gibi okullarında olmaları için katkıda bulunduk. Kitap, defter, kalem, bilgisayar, giysi, ayakkabı gibi ihtiyaçları olan köy okullarına destek verdik. Çok memnun oldular. Allah bizi bu hizmetlerden eksik etmesin, devamını nasip etsin. Ayrıca ben Erzurumlular Vakfı onursal başkanıyım ve vakıf vasıtasıyla da ihtiyacı olan okullara yardımcı olmaya gayret ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz şampiyonluklar kazanıyor.”

A sınıfı bir kolej olduklarını ve kaliteli eğitim verdiklerini de sözlerine ekleyen Ahmet Şimşek, “Zeki ve yetenekli gençlerimizin iyi eğitim veren kurumlarda okuması en büyük gayemizdir. Biz kaliteli eğitim veriyoruz. 24 etkinlik kulübümüz var. Bu kulüpler her öğrencinin yeteneğini buluyor ve onların yeteneklerine göre eğitim veriyor. Böylece öğrenciler yükseliyor ve birçok alanda şampiyonluklar kazanıyor. Bundan herkesin istifade etmesini istiyoruz. Gençlerimiz iyi okullarda okusunlar ki, ailesine, vatanına, milletine yararlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı evlatlar olsunlar” diye konuştu.

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