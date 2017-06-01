Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Eğitim, Genel, Manşet, Pendik » Okulu bir yıl boyunca engelli öğrencinin ayağına taşıdı
Okulu bir yıl boyunca engelli öğrencinin ayağına taşıdı
Okulu bir yıl boyunca engelli öğrencinin ayağına taşıdı

Yüzde 90 engeli nedeniyle okula gidemeyen 11 yaşındaki Zeynep Kul’un ayağına Pendik Ayazma İlkokulu geldi.  Üç yıldan beri Zeynep’in  evine giderek eğitim veren okul öğretmeni  Özgül Başak Seymen, bu yıl “Evimiz Okul, Odamız Sınıf” projesine imza atarak evi okula çevirdi.

Pendik Ayazma İlkokulu öğretmeni Özgül Başak Seyman, SP  (Serebral Palsi) hastalığı nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tutmadığı için okula gelemeyen Zeynep Kul’un üç yıl önce evinde  eğitimini üstlendi. Ancak Zeynep’in yalnızlığını ve okul özlemini  de gidermek isteyen Özgül öğretmen, bu yıl okul yönetimi ile birlikte örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdi.

 

Öğrenciler evine geldi

11 yaşındaki Zeynep’in yaşıtı olabilmeleri için  4. Sınıflar arasından özel olarak beş gönüllü öğrenci seçildi. Öğrenciler, haftada bir gün ders saatleri dışında  evdeki eğitime gelmeye başladı.   Bununla da yetinmeyen Özgül öğretmen, okuldan panolar  ve malzemeler getirerek Atatürk köşesinden mevsimler tablosuna kadar pek çok görselle evde bir sınıf havası oluşturuldu, daha önce yerde yatan engelli öğrenci için gönüllülerden koltuk temin etti. Beş öğrenci ise Zeynep’e kitap okudu,  birlikte ders çalıştı, ona arkadaş oldu.

Karnesini de evinde alacak

Bir yıl boyunca haftada iki gün kendisini okulda hisseden Zeynep, karnesini de yine sınıf arkadaşları, öğretmeni ve okul yönetiminin gelmesiyle evinde alacak.  Karne törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz da katılacak.

Zeynep’in hayatı değişti, sıra diğerlerinde

15 yıllık öğretmen Özgül Başak Seymen, bir yıldan beri devam ettikleri projeyle SP hastası  Zeynep’te bu yıl çok olumlu neticeler alındığını ve önceki iki yıla göre daha iyi geliştiğini belirterek, “Daha önce elini hareket ettiremeyen Zeynep,  bir hafta sonra parmak kaldırmaya başladı. Ona yardımcı olan öğrencilerimiz açısından da çok faydalı oldu. Hem günlük tuttular, hem de bakış açıları değişti.  Yaptığımız çalışmayı öğretmen arkadaşımız Zeynep Çınar’la birlikte “Evimiz Okul, Odamız Sınıf” Projesine dönüştürdük. Böylece evinde eğitim görmek durumunda olan başka engelli çocuklar için de bir umut olduğunu göstermek istedik.” dedi.

Proje,  “Yenilikçilik Ödülleri”ne aday

OSEO (Odamız Sınıf, Evimiz Okul) Projesi,  şimdi  Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri’ne aday. Çoklu engelli bireylerin topluma kazandırılması için evde oluşturulan yeni tip bir okul projesi olan OSEO,  Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri 2017 – Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme Kategorisi alanında değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  incelemeye alındı.

📆 08 Haziran 2017 Perşembe 11:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

sultanbeyli maltepe kaza ahmet proje futbol pendik anma belediyesi kartalspor gunu mehmet baskan Sancaktepe meclis yeni universitesi yazici ziyaret kartal merkezi parti ak koleji sadi huseyin Altinok mutlu Eğitim cocuk şimşek chp kadikoy istanbul oz yardim Belediye GÜNCEL kartalda baskani Sağlık tuzla Spor mac turkiye