Okulu bir yıl boyunca engelli öğrencinin ayağına taşıdı

Yüzde 90 engeli nedeniyle okula gidemeyen 11 yaşındaki Zeynep Kul’un ayağına Pendik Ayazma İlkokulu geldi. Üç yıldan beri Zeynep’in evine giderek eğitim veren okul öğretmeni Özgül Başak Seymen, bu yıl “Evimiz Okul, Odamız Sınıf” projesine imza atarak evi okula çevirdi.

Pendik Ayazma İlkokulu öğretmeni Özgül Başak Seyman, SP (Serebral Palsi) hastalığı nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tutmadığı için okula gelemeyen Zeynep Kul’un üç yıl önce evinde eğitimini üstlendi. Ancak Zeynep’in yalnızlığını ve okul özlemini de gidermek isteyen Özgül öğretmen, bu yıl okul yönetimi ile birlikte örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdi.

Öğrenciler evine geldi

11 yaşındaki Zeynep’in yaşıtı olabilmeleri için 4. Sınıflar arasından özel olarak beş gönüllü öğrenci seçildi. Öğrenciler, haftada bir gün ders saatleri dışında evdeki eğitime gelmeye başladı. Bununla da yetinmeyen Özgül öğretmen, okuldan panolar ve malzemeler getirerek Atatürk köşesinden mevsimler tablosuna kadar pek çok görselle evde bir sınıf havası oluşturuldu, daha önce yerde yatan engelli öğrenci için gönüllülerden koltuk temin etti. Beş öğrenci ise Zeynep’e kitap okudu, birlikte ders çalıştı, ona arkadaş oldu.

Karnesini de evinde alacak

Bir yıl boyunca haftada iki gün kendisini okulda hisseden Zeynep, karnesini de yine sınıf arkadaşları, öğretmeni ve okul yönetiminin gelmesiyle evinde alacak. Karne törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz da katılacak.

Zeynep’in hayatı değişti, sıra diğerlerinde

15 yıllık öğretmen Özgül Başak Seymen, bir yıldan beri devam ettikleri projeyle SP hastası Zeynep’te bu yıl çok olumlu neticeler alındığını ve önceki iki yıla göre daha iyi geliştiğini belirterek, “Daha önce elini hareket ettiremeyen Zeynep, bir hafta sonra parmak kaldırmaya başladı. Ona yardımcı olan öğrencilerimiz açısından da çok faydalı oldu. Hem günlük tuttular, hem de bakış açıları değişti. Yaptığımız çalışmayı öğretmen arkadaşımız Zeynep Çınar’la birlikte “Evimiz Okul, Odamız Sınıf” Projesine dönüştürdük. Böylece evinde eğitim görmek durumunda olan başka engelli çocuklar için de bir umut olduğunu göstermek istedik.” dedi.

Proje, “Yenilikçilik Ödülleri”ne aday

OSEO (Odamız Sınıf, Evimiz Okul) Projesi, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri’ne aday. Çoklu engelli bireylerin topluma kazandırılması için evde oluşturulan yeni tip bir okul projesi olan OSEO, Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri 2017 – Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme Kategorisi alanında değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelemeye alındı.