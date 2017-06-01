Yakacık Balkanlar Koleji Yıldızlarının TEOG başarısı

Yakacık Balkanlar Koleji büyük TEOG başarısıyla adından söz ettiriyor. Tüm derslerde % 95’in üzerinde başarı elde etti ve 8 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye şampiyonu oldu. Geçtiğimiz hafta açıklanan sınav sonuçlarına göre Balkanlar Kolejinin 2. TEOG Sınavı başarı istatistikleri şöyle:

TEOG Sınavı’nda 60 öğrenciden;

120 soruda 120 soruyu doğru cevaplayan 8 öğrenci,

120 soruda 119 soruyu doğru cevaplayan 10 öğrenci,

120 soruda 118 soruyu doğru cevaplayan 9 öğrenci,

120 soruda 117 soruyu doğru cevaplayan 7 öğrenci,

120 soruda 116 soruyu doğru cevaplayan 5 öğrenci,

120 soruda 110 ve üzerinde net yapan öğrenci sayısı: 54.

20 soru üzerinden net ortalamaları:19.01

Tüm derslerin puan ortalaması:95.05

206 tam puan yapan öğrenciler takdir edildi.