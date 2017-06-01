CHP’li Belediye Başkanından, Ak Partili İmar Komisyonu üyelerine Avrupa kıyağı!

Kartal Belediye meclisinde CHP grubu tarafından alınan kararların bir çoğuna muhalefet etmesi beklenen Ak Partili üyelerin, beklenen etkili muhalefeti sergilemediği gibi, sadece imar konularındaki meclis kararlarının oy birliğiyle geçmesi de, Kartal’da Ak Parti camiasında şaşkınlıkla karşılanmaktadır.

Bir başka dikkat çeken konu ise yurt dışı gezilerine yıllardır Ak Parti gurubundan hiçbir meclis üyesi götürmeyen CHP’li Belediye Başkanı, ne oldu da sadece imar komisyonu üyelerini listeye dahil etme kararı aldı?

Çünkü yaklaşık 5 – 6 sene önce Bulgaristan Kırcaali gezisine katılan Ak Partili meclis üyelerinden birinin “Bu CHP’liler gündüz Kuran- Kerim okutur, akşamda çilingir sofrası kurarlar” eleştirisi sonrası CHP’li Belediye Başkanı Öz tarafından alınan kararla Ak Parti grubu o zamandan beri yurt dışı gezilerine davet edilmemekteydi.

Ak Partili Meclis Üyelerini yıllardır herhangi bir yurtdışı programa götürmeyen Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Altınok Öz, her ne hikmetse sadece İmar Komisyonu üyelerini yurtdışına götürmesi gerek Ak Parti gerekse CHP’li partililer tarafından manidar karşılandı.

Önce Dubai, sonra Almanya!

Diğer komisyonlarda görev alan üyeler yurt dışı programlara dahil edilmezken, sadece İmar Komisyonu üyelerinin Dubai, Almanya gibi yurt dışı gezi programlarına dahil edilmesi, akıllara farklı soru işaretleri getirmektedir.

AB ve Dış İlişkiler Komisyonunun Almanya’dan öğrenmesi gereken bir şey yokmu?

Belediye Meclisinde bulunan AB ve Dış İlişkiler Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu, Afet ve Deprem Komisyonu, komisyonlarında görev yapan Ak Partili üyeler, yurt dışı gezilerine yıllardır götürülmezken sadece imar komisyonu üyelerinin götürülmesi nasıl açıklanabilir?..

Almanya’nın Hamburg kentine düzenlenen teknik bir geziye İmar Komisyonu üyelerinin yanısıra Afet ve Deprem komisyonu üyelerini de dahil etmişler. Bu gezi kadrosuna Afet ve Deprem Komisyonu üyelerinin dahil edilmesi ise kamuoyunda gönül alma şeklinde bir hamle olarak değerlendirildi. İşte o meclis kararı;

İmar Komisyonundaki CHP – Ak Parti işbirliği, muhalefet yapmayı engelleyen etkenmi dir?

Ayrıca bir başka dikkat çekici konu ise, Cumhuriyet Halk Partili üyeler arasında hiçbir teknik üye olmamasına rağmen Ak Partili iki tane teknik üyenin imar Komisyonunda olması, imar komisyonun çalışmalarını kimin nasıl yönlendirdiği sorusunu akıllara getiriyor. Bu durum Ak Parti açısından belki avantaj gibi görünse de, muhalefet gücünü kıran bir etken olduğu sebebiyle dezavantaj sayılabilir.

Ak Parti grubunda kanun ve yönetmeliklerle çıkartılan çalışma yönetmeliklerine bile muhalefet eden Ak Parti grubu ne hikmetse imar dosyalarında kararlar hep oy birliğiyle geçiyor.

Çünkü Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının almış olduğu karara göre, CHP’li belediyelerde oy birliği ile geçmeyen imar dosyaları büyükşehirden geri dönüyor. Ak Parti grubunun da CHP’li belediyelerde özellikle Kartal’da imar dosyalarını oybirliği ile geçiriyor olmaları ve imar Komisyonu üyelerinin sürekli yurt dışı organizasyonlarına katılmaları dikkat çekici bulunuyor. Ak Parti gurubunun sert muhalefet yapmasını bekleyen Kartal halkı, bu sebeplerden dolayı mı hayal kırıklığı yaşamaktadır.

Kartal’ı ilgilendiren genel konularda farklı duruş, bireysel konularda oy birliği, böyle iyi!

Ak Parti Grubu, böyle davranarak İmar Komisyonu’nda Kartal halkının lehine gelişecek dosyalarda faydaları olduğunu mu düşünüyor? Eğer böyle olduğunu düşünüyorlar ise Ak Parti grubunun Kartal’ın genelini ilgilendiren ve büyükşehir Meclisinden direk çıkması gereken Soğanlık gibi güney planları gibi kuzey planları gibi bütün planlarda neden oybirliği birliktelik yokta, bireysel dosyalarda özellikle imar Komisyonundaki dosyalar oybirliğiyle geçiriliyor.

Bu davranışların umarız Ak Parti Kartal İlçe teşkilatı tarafından makul bir açıklaması vardır.

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