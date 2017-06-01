Ağır tonajlı araçlar arabalı vapurları kullanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ağır tonajlı araçların Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacakları belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre; TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar.