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Yakacık Balkanlar Koleji Yıldızlarının mezuniyet coşkusu
Yakacık Balkanlar Koleji Yıldızlarının mezuniyet coşkusu

Balkanlar Koleji  8.sınıf öğrencilerini coşkulu bir törenle liseye uğurladı.

Balkanlar Koleji yöneticilerinin ve velilerin katılımıyla Balkanlar Koleji Pendik Kampüsünün konferans salonunda gerçekleşen tören duygu dolu anlara sahne oldu. Hem mezun olmanın sevincini hem de okuldan ayrılacak olmanın hüznünü yaşayan öğrenciler, aydınlık bir geleceğe doğru keplerini attılar ve mezun oldular.

📆 06 Haziran 2017 Salı 14:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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