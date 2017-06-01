Yakacık Balkanlar Koleji Yıldızlarının mezuniyet coşkusu

Balkanlar Koleji 8.sınıf öğrencilerini coşkulu bir törenle liseye uğurladı.

Balkanlar Koleji yöneticilerinin ve velilerin katılımıyla Balkanlar Koleji Pendik Kampüsünün konferans salonunda gerçekleşen tören duygu dolu anlara sahne oldu. Hem mezun olmanın sevincini hem de okuldan ayrılacak olmanın hüznünü yaşayan öğrenciler, aydınlık bir geleceğe doğru keplerini attılar ve mezun oldular.