İbrahim Erkal’ın adı Maltepe’de yaşayacak

Maltepe Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Olağan toplantısı Ali Kılıç’ın başkanlığında toplandı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal’ın adının Maltepe’de yaşatılması toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Maltepe Belediye Meclisi Haziran Ayı olağan toplantısının ilk oturumu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Geride kalan bir ayda belediyenin çalışmalarına ilişkin meclisi bilgilendiren Kılıç Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalara değinen Kılıç; Gülsuyu-Gülensu mahallelerimiz için 1/5000lik planların itiraz süreleri sona erdi. Biz de bu planlara ilişkin donatı alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmaya dönük bazı noktalara itirazda bulunduk. Bu anlamda halkımıza dönük bilgilendirme toplantıları yaptık” dedi. Göçmen sorununa da değinen Kılıç sadece Maltepe’de 4 bin civarında Suriyeli göçünün yaşandığını vurguladı. Bu alanda uluslararası bir toplantıya katıldığını değinen Kılıç; “Türkiye’nin artık göçmenlerden sorumlu bir devlet bakanlığına ihtiyacı var. Ortadoğu’dan Balkanlardan ve Kafkaslardan Türkiye’ye göçleri, Türkiye’den yurt dışına iş göçlerini göz önünde bulundurduğumuzda parlamentodaki siyasi partilerimizin bu noktada ciddi adımlar atması gerekiyor” dedi. Kılıç ayrıca, kadın istihdamından engellilere yönelik çalışmalara, kültür sanattan asbestle mücadeleye kadar pek çok alandaki çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Maltepeli sanatçı İbrahim Erkal belediye meclisinde anıldı. Erkal’ın adının Maltepe’de yaşatılmasını öngören gündem maddesi görüşülmek üzere Hukuk komisyonuna sevk edildi.