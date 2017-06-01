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Şile’de muhteşem doğal güzellik gün yüzüne çıkartıldı
Şile’de muhteşem doğal güzellik gün yüzüne çıkartıldı

İstanbul’un Şile İlçesi Batı sahili bölgesi Doğancılı (köyü) mahallesi plajında bulunan ve belki de kimsenin farkında bile olmadığı bu doğal güzellikleri “Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda Coğrafyacı Jeolog Nabi Evren gün yüzüne çıkardı.”

Doğancılı sahilinde bulunan bu oluşum hakkında konuşan Nabi Evren şunları söyledi.

“BU ALANIN İSMİNİ BORUKAYALAR OLARAK BELİRLEDİK”

Nabi Evren “Kapadokya’da nasıl bir miras jeolojik oluşumları görüyorsak bu alanıda Jeolojik Miras alanda taş oluşumu olarak görmek mümkün” dedi. Nabi Evren “Bunların terminolojik isimleri “Eolinit ev Kokonit oluşumu olarak adlandırılmakta, bu oluşumların günümüzden 7 bin sene ile 800 bin sene arasında oluşmuş sahil kumul oluşumları olduğunu düşünüyoruz. Kokonitteki deliklerin yani bizim “Boru Kayalar” olarak adlandırdığımız bu yapı dünyada üç yerde görülmekte. Bunlardan ikisi Çin de ve Bahama’larda ve üçüncüsünün de Şile’de”dedi.

Evren, Şile İlçe Merkezine sadece 20 km uzaklıkta olan bu alanın mutlaka “Doğal Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Nabi Evren;  Şile’nin Batı Sahili olarak bilinen Doğancılı Mahallesi eski adıyla köy olan bu alanın sahil kısmanda yer alan ve Dünya’da üç yerde olan bu güzelliklerin birisine ev sahipliği yapıyor dedi.

BU DOĞAL GÜZELLİK DÜNYADA ÜÇ YERDE VAR!…

Karadeniz sahilinin yanı başında Dünya çapında ve Uluslararası ölçekte olan bu değerlerin çok önemli jeolojik miras alanları olarak görülmesi gereklidir diyen Evren; Bu alanın mutlaka korunarak hatta jeo park statüsünde korunarak, tescili yapılarak aynı zamanda ziyaret noktası olarak belirlenerek. Şile İlçesi içinde bir turizm ziyaret noktası haline gelmesi gereklidir dedi.

Ayrıca böyle bir oluşum gerçekleştirildi takdirde dünyada üç yerde olan ve birisinin Şile’de olması Dünya’nın her yerinden gelen insanların bu alanı ziyaret etmesi ve bu doğal güzelliğin izlenmesi sağlanmalıdır ifadelerini kullandı.

Jeolog Nabi Evren;Bu bölgede yaptığımız bu doğal güzellikler ile ilgili her türlü bilgileri İlçemiz Kaymakamı Salih Yüce ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’na da bilgi verdiklerini ve kendilerinin son derece duyarlı yaklaştıklarını belirterek “Bu konuda alanda çalışma yaparken bölge ile ilgili Prof. Dr. Evren Erginal’ın “Şile’de Eolinit Oluşumu ve Kumul Paleo coğrafyası” kitabını yayınladığını ve kitabı bizzat Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’na imzalı olarak teslim ettik” dedi.

Nabi Evren bu doğal güzelliklerin üzerinde bölgede yetişen kumul bitkilerin ve endemik bitkilerinde doğal yollar ile yetiştiğini ve bununda bu görsel güzelliğe ayrı bir renk kattığını ifade etti.

Şile’deki Doğal Mirası Tahrip Ediyorlar

Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda Coğrafyacı Jeolog Nabi Evren; Özellikle deniz mevsiminin yaklaşması başlaması nedeniyle plaja gelenlerin bu doğal oluşuma zarar vermemeleri için en azından geçicide olsa etrafının tel örgü ile koruma altına alınması gerekli ifadelerini vurguladı. Ancak bir duyarsız vatandaşın boru kayaların bir tanesini kırarak içinde ateş yaktığı ve odun kalıntılarını gören Nabi Evren duygulu anlar yaşadı.

Belirttiğimiz gibi “Dünya’da üç örnekten biri Şile’de.” Lütfen bu doğal güzelliğe sahip çıkalım mangal yakacaksanız bu alanda değil, daha geri alanlarda yakın çağrısında bulundu.

 

Şile Doğancılı sahilinde bulunan ve dünyada üç örnekten biri bu doğal güzelliğin bir tanesinin de  Şile’de olması ve kayalardaki oluşan  uzun boyutlu ve deliklerden bir diğer ucun görünmesi adeta boru anımsatması olarak yorumlanırken, bu alanın ismini de “Boru Kayalar olarak belirlenmesine neden olduğu  öğrenildi.”

Bölgenin Şile ilçe turizmine önemli katkı sağlayacağı ancak yetkililerin, ilk olarak alanın mutlaka koruma altına alınarak, muhafaza edilmesi ve kısa zaman içerisinde turizme kazandırılması bekleniyor.

HABER FOTO

Nurcan Kırcalı

📆 05 Haziran 2017 Pazartesi 00:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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