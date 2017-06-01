Şehit Piyade Er Turan Damgacı anısına Santranç Ödül Töreni

2016 Yılında Milli Eğitim Vakfı Ortaokulunda düzenlenen 1.Uğur Mumcu Mahalle Muhtarlığı

Şehit Piyade Er Turan Damgacı Santranç yarışmasının Ödül Törenini bu yıl 2. si Şehit Burak Cantürk çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlendi.

Uğur Mumcu Mahallesinde ikamet eden 2008 yılında Şehit düşen Şehit Piyade Er Turan DAMGACI ‘yı adına düzenlenen geleneksel satranç turnuvası ödül töreninde izleyenleri duygulandıran ve göz yaşlarına boğan anlara sahne oldu.

Programda açılış konuşmasını Mahalle Muhtarı Soner Eker göz yaşları ile gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Eker ; “Türkçe bünyesinde milyonlarca kelimeyi, binlerce değimi ata sözünü bulunduran bir dildir. Ama bir duygu vardır ki onu güzel dilde tek kelime yok. Çanakkale’de Sakarya’da da Güneydoğu’da da kısacası cennet vatanın bir çok yerinde başkasının çocukları gülsün diye kendi analarını babalarına bacılarını kardeşlerini yalnız bırakan Şehitlerin acısının kelimesi.



Nasıl anlatılır bir ananın acısı nasıl anlatılır bir babanın kısık İçine attığı gözyaşı tüm kelimeleri ne kadar dolu dolu söylesekte anlatmıyor onların duygularını. Ne diyebiliriz ki babasız kalmış Ahmet’e Mehmet’e Ali’ye senin için benim için bu ülke için babası amcası abisi kendini feda etmiş. Bu gururu anlatacak şehadeti damgalayacak tek bir kelime biliyoruz.

VATAN SAĞ OLSUN.

Sayın misafirler, Şehit Piyade Er Turan Damgacı’da Malazgirt’te, Balkanlar’da, Anafartalar’da, Conkbayırı’nda şehit olmuş binlerce atası gibi bir avuç toprağın hainlerin eline geçmesin, ezanın susmasın namusuna el değmesin diye canını bu vatan için veren bir TÜRK KAHRAMANIDIR. Gönlümüzde tüm hayatımız boyunca yaşayacaktır. Allah bu aslan yürekli vatan evlatlarından razı olsun, onlara rahmet eylesin. Hakkımız onlara helal, Allah geride kalanlarına sabır versin.”dedi.

Daha sonra konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ” bu programa çok az bir zaman kala benim bilgim oldu. Davet edilip gelmekten büyük bir onur duyduğum bu programa davet eten ve icabet sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel zamanda başkaları rahat uyusun diye kendi canlarından geçen aziz şehitlerimizi şükran ile minnet ile yad ediyoruz. Onlara Allah rahmet eylesin. Burada bulunan ve adına satranç turnuvası düzenlenen şehidimizin de anne ve babasının ellerinden öper onlara yeniden sabır diliyorum. Unutmasınlar ki bizler ve bu memleketin tüm gençleri onun birer evladıdır onlara şükran borçludur” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren çocukları ödüllerini takdim etmek üzere konuklar sahneye davet edildi. Düzenlenen programa Şehit Erin Annesi Elmas ve Babası Ahmet Damgacı başta olmak üzere Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz,

Kartal ilçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Rıza Aka, Kartal SDYV Müdürü Hüseyin Özkul, Yakacık yeni mahalle muhtarı İlhan Düzülütaş, Şehit SALİH ALIŞKAN Mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürü Bülent Topal, Şehit Burak Cantürk çok programlı Anadolu lisesi müdürü Murat Fırat, Aygad Başkanı ve İlçem Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Aytekin Yaşar, Yenisöz Gazetesinden Müslim İnan ve çok sayıda davetliler katıldılar.

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