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Mercedes yeni model kamyonlarını Ergaz&Bluepet istasyonunda tanıttı
Mercedes yeni model kamyonlarını Ergaz&Bluepet istasyonunda tanıttı

Mercedes Benz Eskişehir Bölge Bayii Hases Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş tarafından organize edilen etkinlikte yeni model kamyonların şoförlere yakından görüp test sürüşü yapmaları sağlandı. Bu etkinlik akaryakıt sektöründe emin adımlarla ilerleyen Ergaz & Bluepet’in Eskişehir’deki akaryakıt istasyonlarından Osmanlı Tesislerinde gerçekleşti.

Sürücülerin tercih ettiği bir dinlenme tesisi olan Ergaz & Bluepet’in Eskişehir’deki Osmanlı Dinlenme Tesislerinde mola veren kamyon sürücülerine bu etkinlikte hem yeni model Mercedes kamyonlarının test sürüşü yaptırıldı, hemde çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren firma yetkilileri, 2017 yılı içinde birincisini Çatalca’da ikincisinin de Eskişehir’deki Ergaz & Bluepet akaryakıt istasyonunda kamyon sürücülerine tanıtım yapıldı. Yeni araçların sahada tanıtımı yapılırken sürücülere de trafik kurallarına uymaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Bir form dolduruyorlar, sonra yelek, mont, powerbank, anahtarlık gibi hediyeler veriliyor, daha sonra yemek ikramında bulunuldu. Etkinliğe katılan kamyon sürücüleri yeni model Mercedes kamyonları test sürüşü yaparak yenilikleri sahada görme fırsatı buldular.

Şengül, Mercedes’in tesisimizi tercih etmesi gurur verici

Ergaz & Bluepet’in Eskişehir’deki Osmanlı Dinlenme Tesisleri işletme sahibi İbrahim Şengül, tesislerimizde böyle etkinlikler yapılmasından gurur duyuyoruz. Tesislerimizde müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için sürekli yenilik ve gelişme içindeyiz.

📆 04 Haziran 2017 Pazar 16:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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