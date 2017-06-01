Ahmet Şimşekli Yağmur Türkiye ikincisi oldu.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 10-C sınıfı öğrencisi Yağmur Nur Şahiner, Oxford University Press’in Türkiye genelinde düzenlediği “Oxford Big Read (Geniş kapsamlı okuma)” yarışmasında gazete projesiyle Türkiye ikincisi oldu.

Fikirlerini İngilizce ile ifade ettiler.”

Öğrencilerin İngilizce eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini, okul dışındaki etkinliklere de mümkün olduğunca katıldıklarını belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Mine Koç, “Okulumuzdaki tüm öğrencilerimizin İngilizceyi çok iyi öğrenmeleri ve rahatça konuşabilmeleri için yoğun çaba sarf ediyoruz. Öğrencilere zevkli, güvenli ve heyecanlı bir okuma alışkanlığı kazandırmayı, bu vesileyle dil düzeylerini geliştirmeyi hedefleyen ‘The Oxford Big Read’ yarışmasına öğretmenimiz Gizem Akyüz rehberliğinde katılan öğrencilerimiz Yağmur Nur Şahiner ve Dilara İpar, çok önemli bir başarı elde ettiler. Önce ikisi de Marmara elemelerini geçerek finale kaldılar. Oxford Üniversitesindeki jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmede ise Yağmur Nur Şahiner Türkiye ikincisi olmayı başardı ve bizleri gururlandırdı. Başarılarımız bundan sonra da artarak sürecektir” dedi.