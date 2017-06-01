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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşekli Yağmur Türkiye ikincisi oldu.
Ahmet Şimşekli Yağmur Türkiye ikincisi oldu.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 10-C sınıfı öğrencisi Yağmur Nur Şahiner, Oxford University Press’in Türkiye genelinde düzenlediği “Oxford Big Read (Geniş kapsamlı okuma)” yarışmasında gazete projesiyle Türkiye ikincisi oldu.
Fikirlerini İngilizce ile ifade ettiler.”
Öğrencilerin İngilizce eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini, okul dışındaki etkinliklere de mümkün olduğunca katıldıklarını belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Mine Koç, “Okulumuzdaki tüm öğrencilerimizin İngilizceyi çok iyi öğrenmeleri ve rahatça konuşabilmeleri için yoğun çaba sarf ediyoruz. Öğrencilere zevkli, güvenli ve heyecanlı bir okuma alışkanlığı kazandırmayı, bu vesileyle dil düzeylerini geliştirmeyi hedefleyen ‘The Oxford Big Read’ yarışmasına öğretmenimiz Gizem Akyüz rehberliğinde katılan öğrencilerimiz Yağmur Nur Şahiner ve Dilara İpar, çok önemli bir başarı elde ettiler. Önce ikisi de Marmara elemelerini geçerek finale kaldılar. Oxford Üniversitesindeki jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmede ise Yağmur Nur Şahiner Türkiye ikincisi olmayı başardı ve bizleri gururlandırdı. Başarılarımız bundan sonra da artarak sürecektir” dedi.

📆 04 Haziran 2017 Pazar 13:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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