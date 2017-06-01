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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli’de iki şehit ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli’de iki şehit ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli’de iki şehit ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Sultanbeyli’deki iki şehit ailesini ziyaret etti. 15 Temmuz şehidi İhsan Yıldız’ın eşi Fatma Yıldız’ı evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Diyarbakır Sur’da şehit olan Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu’nun ailesini ziyaret etti. İki aile de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

Cumhurbaşkanına ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan’nın yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İlçe Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Sevinç de eşlik etti.

📆 04 Haziran 2017 Pazar 11:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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