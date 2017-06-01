Kadıköy Haydarpaşa Garı’nda Kitap Günleri başladı

Kadıköy Belediyesi’nin tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği 9’uncu Kadıköy Kitap Günleri başladı.

200 yayınevinin stant açtığı kitap günleri, 11 Haziran’a kadar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu Kadıköy Kitap Günleri tarihi Haydarpaşa Tren Garı’nda başladı. 200 yayın evinden binlerce kitabın bulunduğu Kadıköy Kitap Günleri 11 Haziran’a kadar açık kalacak. Tarihi Haydarpaşa Tren Garı’nda başlayan Kadıköy Kitap Günleri etkinliğinde 200 yayınevi stant açtı. 835 yazarın imza günü etkinlikleriyle okuyucularıyla buluşacağı kitap günlerinde şiir, sinema, politika, edebiyat, sağlık, beslenme, hayat konulu 86 söyleşi yapılacak.

9’uncu Kadıköy Kitap Günleri’nın açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP İl Başkanı Cemal Canpolat ile yüzlerce kitapsever katıldı. Alanda açılan stantları tek tek gezerek yayınevleri yetkilileriyle sohbet eden Başkan Nuhoğlu, kitap günlerine katıldıkları için yayınevlerine teşekkür etti. Etkinliğin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Başkan Nuhoğlu, “Binlerce yıldır kamusal olarak kullanılmış olan bu alan kitaplarla bütünleştiği zaman kitaplardaki bilgi birikim, tarih, edebiyat tüm bu birikimlerin bu kamusal alanla biriktiği zaman buralardan çıkacak, özgürlük buralardan çıkacak dinamizm buralardan çıkacak aşk bu ülkeye ciddi şekilde katkı sağlayacaktır. Ülkede kitap okuma oranı çok düşük. Japonya’da bir kişi 25 kitap okuyor. Türkiye’de 6 kişi bir kitap okuyor. Biz geçmişten gelen gücümüzü binlerce yıllık yaşamımızı kitaplarla bir araya getiremezsek demokrasiyi yeşertemez daha zengin müreffeh bir toplum olamayız. Bu sebeple kitap okumanın önemli olduğunun bilinciyle kitaplarla Kadıköylüleri bir araya getirdik. Geçen yıl kitap günlerine 110 bin insan geldi bu sene 300 binin üzerinde insan gelecektir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kitap Günleri’nin “Yayıncılık Onur Ödülü” ise 30 yıla yakın Cumhuriyet Gazetesinde çalışan, 7 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Turhan Günay adına kızına, Çizgi Roman Ödülü ise Karaoğlan’nı ortaya çıkaran Suat Yalaz’a verildi. Yazar Firuzan’a da ödül verildi.