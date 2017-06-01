Pendik Belediyesi çalışanları atıklardan şaheser yaptı

Pendik Belediyesi atık merkezi çalışanları, imha için gelen atık malzemelerden yaptıkları eserlerden oluşan sergi açtı.

Pendik Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre bilinci oluşturmak amacıyla doğaya atılan maddelerden yapılan eserlerden oluşan sergi açtı. Pendik Gazipaşa Parkı’nda 3 gün boyunca açık kalacak olan atık maddelerden yapılan sergide otomobil lastiklerinden hayvan figürleri, duvar saati, at, pet şişelerden ev, atık pilden ev, cami büyük kamyon lastiğinden havuz, atık kola ve konserve kutularından saksı yapıldı.

Pendik Belediyesi Atık Toplama Merkezinde toplanan maddelerin küçük düzeltmelerle tekrar kullanılabilir hale getirilebilineceğini düşünen merkez çalışanlarından Efkan Uygun, “Çöp ekipleri tarafından toplanan atıklar üzerinde çalışmaya başlayınca ortaya ilginç eserler çıktı. Gelen atıkların çoğu imha ediliyordu. Gelen atıklardan hobi olarak çok şeyin yapılacağını gördük. Bu atıklar insanların boş zamanlarını değerlendirerek bahçelerine süs yapılabilinir. Biz de bu düşünceyle arkadaşlarımızla bu eserleri yaptık” dedi.

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde birim sorumlusu olan Adnan Seymen de “Amacımız atıkların çöp olmadığı onların geri dönüşebildiğini vatandaşlara empoze edebilmek. Arkadaşlarımız atıklardan robot havuz ev yaptı. Bunları sergileyerek vatandaşlarımıza açtık” ifadelerini kaydetti.