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Pendik Belediyesi çalışanları atıklardan şaheser yaptı
Pendik Belediyesi çalışanları atıklardan şaheser yaptı

Pendik Belediyesi atık merkezi çalışanları, imha için gelen atık malzemelerden yaptıkları eserlerden oluşan sergi açtı.

Pendik Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre bilinci oluşturmak amacıyla doğaya atılan maddelerden yapılan eserlerden oluşan sergi açtı. Pendik Gazipaşa Parkı’nda 3 gün boyunca açık kalacak olan atık maddelerden yapılan sergide otomobil lastiklerinden hayvan figürleri, duvar saati, at, pet şişelerden ev, atık pilden ev, cami büyük kamyon lastiğinden havuz, atık kola ve konserve kutularından saksı yapıldı.

 

Pendik Belediyesi Atık Toplama Merkezinde toplanan maddelerin küçük düzeltmelerle tekrar kullanılabilir hale getirilebilineceğini düşünen merkez çalışanlarından Efkan Uygun, “Çöp ekipleri tarafından toplanan atıklar üzerinde çalışmaya başlayınca ortaya ilginç eserler çıktı. Gelen atıkların çoğu imha ediliyordu. Gelen atıklardan hobi olarak çok şeyin yapılacağını gördük. Bu atıklar insanların boş zamanlarını değerlendirerek bahçelerine süs yapılabilinir. Biz de bu düşünceyle arkadaşlarımızla bu eserleri yaptık” dedi.

 

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde birim sorumlusu olan Adnan Seymen de “Amacımız atıkların çöp olmadığı onların geri dönüşebildiğini vatandaşlara empoze edebilmek. Arkadaşlarımız atıklardan robot havuz ev yaptı. Bunları sergileyerek vatandaşlarımıza açtık” ifadelerini kaydetti.

📆 04 Haziran 2017 Pazar 00:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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