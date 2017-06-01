Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, evinde kupasına kavuştu

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Vodafone Park’ta Osmanlıspor maçının ardından kupasını aldı.

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, evinde kupasına kavuştu.

Geçen hafta deplasmanda oynanan Gaziantepspor maçıyla şampiyonluğunu ligin bitimine 1 hafta kala ilan eden Beşiktaş, gecikmeli de olsa kupayı kaldırdı. Bugün ilk olarak boğaz turu yapan Kara Kartal, ardından stadın dışında taraftarları selamladı. Daha sonra Osmanlıspor ile oynana maçtan 4-0’lık skorla ayrılan Şenol Güneş’in öğrencileri, kupa töreni için beklemeye koyuldu.

Maçın ardından saha içerisinde platform kurulurken, taraftarlar ise takımlarına tezahüratlarda bulundu. Çimlerin üzerinde her şey tam hazır hale geldiğinde ise “Şampiyon Beşiktaş” tezahüratlarıyla futbolcular tek tek sahaya çağrıldı ve Beşiktaş’a 15. şampiyonluğunu 3. yıldızla taçlandırdığı Süper Lig kupası teslim edildi. Futbolcular kupa töreninin ardından sahada sevinçlerini taraftarla paylaştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri de şampiyonluk kutlamalarında sahada takımı yalnız bırakmadı. Başkan Orman, telefonuyla foto muhabirleriyle birlikte şampiyonluk selfiesi yaptı.