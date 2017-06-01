Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal’da 15 Temmuz şehidinin evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşen polis memuru Kemal Tosun’un Kartal’daki evinde iftar yemeğine katıldı.
Aile ile aynı sofrayı paylaşan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan iftarın ardından buradan ayrıldı. Aileye Türk Bayrağı hediye edildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|36
|20
|12
|4
|52
|22
|+30
|72
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (P, Y)
|36
|17
|13
|6
|67
|41
|+26
|64[a]
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|36
|17
|13
|6
|54
|35
|+19
|64[a]
|4
|Kocaelispor
|36
|16
|13
|7
|55
|35
|+20
|61
|5
|Çorum Bld.
|36
|16
|10
|10
|46
|29
|+17
|58
|6
|Gölcükspor
|36
|15
|11
|10
|48
|41
|+7
|56
|7
|Kızılcabölükspor
|36
|13
|13
|10
|42
|37
|+5
|52
|8
|Van Bş. Bld.
|36
|12
|12
|12
|36
|42
|−6
|48[b]
|9
|24 Erzincanspor
|36
|12
|12
|12
|42
|36
|+6
|48[b]
|10
|Bayburt GÖİ
|36
|12
|11
|13
|41
|41
|0
|47
|11
|Kozan Bld.
|36
|11
|12
|13
|41
|44
|−3
|45[c]
|12
|Erzin Bld.
|36
|12
|9
|15
|43
|53
|−10
|45[c]
|13
|Cizrespor
|36
|10
|12
|14
|32
|43
|−11
|42
|14
|Karacabey Birlikspor
|36
|10
|10
|16
|59
|61
|−2
|40
|15
|Tekirdağspor
|36
|9
|12
|15
|32
|47
|−15
|39[d]
|16
|Kartalspor (D)
|36
|11
|6
|19
|33
|47
|−14
|39[d]
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi (D)
|36
|9
|11
|16
|46
|57
|−11
|38
|18
|Kütahyaspor (D)
|36
|8
|11
|17
|38
|63
|−25
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|36
|4
|13
|19
|27
|60
|−33
|25
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