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Ramazan’da nostaljik sinema keyfi
Ramazan’da nostaljik sinema keyfi

Maltepe Belediyesi’nin Ramazan’a özel kurduğu nostalji sinemasına katılan yüzlerce Maltepeli, çekirdek ve gazozlar eşliğinde “Kelebeğin Rüyası” filmini izledi.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Organik Halk Pazarı’nda daimi olarak kurulan iftara katılan binlerce Maltepeli dualarla oruçlarını açarken, Ramazan sohbetleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bir sohbet gerçekleştirdi. Ramazan’da sağlık beslenmenin kurallarını ve beslenme süresince nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Erk’ten sonra, “Masal Kahramanları” adlı çocuk tiyatrosuyla çocuklar eğlenceye doydu. Alanda kurulan hemşehri dernekleri ve ebru standına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dün ilki gerçekleştirilen nostalji sinemasını da kaçırmadı.

ÇEKİRDEK VE GAZOZ DAĞITILDI 

Sahildeki açık basketbol sahasında düzenlenen nostalji sinemasına katılan yüzlerce Maltepeli, belediye tarafından ücretsiz olarak dağıtılan çekirdek ve gazoz eşliğinde “Kelebeğin Rüyası” filmini keyifle izledi. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Mert Fırat, Farah Zeynep Abdullah ve Yılmaz Erdoğan’ın paylaştığı, 2013 yapımı “Kelebeğin Rüyası”, modernleşmeye yeni başlayan genç Cumhuriyet Türkiye’sinin Zonguldak ilinde yaşayan iki genç şairin hayatını konu ediniyor.

📆 01 Haziran 2017 Perşembe 15:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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