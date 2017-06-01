Ramazan’da nostaljik sinema keyfi

Maltepe Belediyesi’nin Ramazan’a özel kurduğu nostalji sinemasına katılan yüzlerce Maltepeli, çekirdek ve gazozlar eşliğinde “Kelebeğin Rüyası” filmini izledi.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Organik Halk Pazarı’nda daimi olarak kurulan iftara katılan binlerce Maltepeli dualarla oruçlarını açarken, Ramazan sohbetleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bir sohbet gerçekleştirdi. Ramazan’da sağlık beslenmenin kurallarını ve beslenme süresince nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Erk’ten sonra, “Masal Kahramanları” adlı çocuk tiyatrosuyla çocuklar eğlenceye doydu. Alanda kurulan hemşehri dernekleri ve ebru standına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dün ilki gerçekleştirilen nostalji sinemasını da kaçırmadı.

ÇEKİRDEK VE GAZOZ DAĞITILDI

Sahildeki açık basketbol sahasında düzenlenen nostalji sinemasına katılan yüzlerce Maltepeli, belediye tarafından ücretsiz olarak dağıtılan çekirdek ve gazoz eşliğinde “Kelebeğin Rüyası” filmini keyifle izledi. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Mert Fırat, Farah Zeynep Abdullah ve Yılmaz Erdoğan’ın paylaştığı, 2013 yapımı “Kelebeğin Rüyası”, modernleşmeye yeni başlayan genç Cumhuriyet Türkiye’sinin Zonguldak ilinde yaşayan iki genç şairin hayatını konu ediniyor.