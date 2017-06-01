Pendik Belediyesinden metro yolcularına iftarlık

İlçe genelinde 7 ayrı noktada Ramazan çadırları kuran Pendik Belediyesi iftara yolda yakalanan vatandaşları da unutmuyor. Metro çıkışındaki iftarlık ikramına Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de katılarak vatandaşlara hoş bir sürpriz yaptı.

Pendik Belediyesi, her akşam 15 bine yakın insanı iftar çadırlarında bir araya getirirken iftar saatinde yolda bulunan vatandaşları da ihmal etmedi. Belediye ekipleri, Taşvantepe ve Pendik Metro istasyonlarında kurduğu stantlarda içinde hurma, simit, kaşar peyniri ve ayrandan oluşan iftariyelikler dağıtıyor.

Pendik Metro İstasyonundaki iftariyelik dağıtımına Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de katıldı. Metro çıkışında iftarlıklarını Başkan Şahin’in elinden alan vatandaşlar, çifte mutluluk yaşadılar.