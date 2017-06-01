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Pendik Belediyesinden metro yolcularına iftarlık
Pendik Belediyesinden metro yolcularına iftarlık

İlçe genelinde 7 ayrı noktada Ramazan çadırları kuran Pendik Belediyesi iftara yolda yakalanan vatandaşları da unutmuyor. Metro çıkışındaki iftarlık ikramına Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de katılarak vatandaşlara hoş bir sürpriz yaptı.

Pendik Belediyesi, her akşam 15 bine yakın insanı iftar çadırlarında bir araya getirirken iftar saatinde yolda bulunan vatandaşları da ihmal etmedi. Belediye ekipleri, Taşvantepe ve Pendik Metro istasyonlarında kurduğu stantlarda içinde hurma, simit, kaşar peyniri ve ayrandan oluşan iftariyelikler dağıtıyor.

Pendik Metro İstasyonundaki iftariyelik dağıtımına Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de katıldı. Metro çıkışında iftarlıklarını Başkan Şahin’in elinden alan vatandaşlar, çifte mutluluk yaşadılar.

📆 01 Haziran 2017 Perşembe 15:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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