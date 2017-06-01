Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Eğitim, Genel, Toplum » Eğitimciler de eleştirel bakmaz ise çürüme felakete dönüşür
Eğitimciler de eleştirel bakmaz ise çürüme felakete dönüşür
Eğitimciler de eleştirel bakmaz ise çürüme felakete dönüşür

Eğitimci Yazar Mahmut Balcı yanlışları görmeyen, eleştirel bakmayan eğitimcileri eleştirdi.

Sosyal medya hesabı Facebookta yazdığı yazıda son zamanlarda eğitim dünyasında eleştiri konusu olan ancak eğitimcilerin bu konuların anlaşılması için duyarlılığı göstermediği, eğitimcilerin kendi haklarına yeterince sahip çıkmadıklarını belirtti.

 

EĞİTİMCİLER DE ELEŞTİREL BAKMAZ İSE ÇÜRÜME FELAKETE DÖNÜŞÜR

İşte Mahmut Balcı’nın O Yazısı:

‘Eğitimciler de eleştirel bakmaz ise çürüme felakete dönüşür. Sosyal medya hesabımdan yaptığım beğeni ve paylaşımları önem ve değer ölçüsünde değerlendirmeye çalışıyorum. Vaktim olduğunda yapılan paylaşımları beğenmeye, paylaşmaya, gerekirse yorum yapmaya çalışıyorum. Bunu hem emeğe bir saygı hem de öğrenmeye bir katkı olarak görmekteyim. Aynı şekilde sosyal medya kullanmayı da bir eğlence, vakit geçirme mecrası değil kulluk vazifesi çerçevesinde bir salih amel olarak görmek gerekir. Çünkü her şey Allah’ın bilgisi dâhinde cereyan etmektedir.

 

Ancak dikkat ediyorum daha önce paylaşımlarımı sıkça beğenen yakın diye bildiğim bazı eğitimcilerin son zamanlarda yaptığım biraz da eleştirel paylaşımları görmemezlikten geldiklerini fark ettim. Elbette bir insanın birinin her paylaşımını beğenmek, yorum yapmak ve paylaşmak gibi bir mecburiyeti yoktur. Ancak eğitimi, eğitimciyi ve temel sorunları dile getiren paylaşımlara tamamen kayıtsız kalan kişilerin buna karşılık makam sahibi birinin profil resmini değiştirmesini veya bir icraatını paylaşması halinde ise hemen beğenmek, yorum yapmak için adeta kuyruğa girmesini ise yadırgadığımı belirtmek isterim.

 

Sosyal medya kullanıcısı eğitimcilerin bu mecrayı birbirlerine iltifata, yağcılığa çevirmeleri yerine seviyeli paylaşımlar yaparak ve gerektiğinde eleştirel bakmayı da esirgemeden ve eleştirel bakışları da görmesi gerekir. Amirlerimizin özellikle çöplüğe dönüşen, sergilendikten sonra unutulan projelerin açılış törenlerinde ‘çocuklarımıza farklı düşünmeyi, yeni şeyler peşinde koşmayı, eleştirel bakmayı öğretelim…’ şeklindeki görüşlerini alkışlayan idareci konumundaki eğitimcilerimizin, bilgi ve birikiminin zekatını verme durumunda olan eğitimcilerin eğitim dünyasında yaşanan başka çelişkileri, haksızlıkları, mağduriyetleri bir sosyal sorumluluk olarak görmeleri gerekir.

Aksi halde eğitimciler de eleştirel bakmaz ise çürüme felakete döner. Yani tuz da kokarsa ortada çürümeyen bir şey kalmaz.

📆 01 Haziran 2017 Perşembe 15:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

Sağlık proje kartal ahmet kadikoy pendik istanbul sultanbeyli Eğitim Altinok yardim ziyaret universitesi kartalda parti koleji oz mutlu cocuk mac futbol meclis şimşek gunu kaza baskan mehmet Sancaktepe tuzla maltepe belediyesi Spor baskani anma chp Belediye yazici kartalspor yeni merkezi huseyin sadi GÜNCEL ak turkiye