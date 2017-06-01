Durbakayım: İnşaat demir fiyatları 1 ay içinde dengeye kavuşur

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım:

Demir fiyatları 1 ay içinde dengeye kavuşur

Piyasada şu an yaşanan yüksek demir fiyatlarının, önümüzdeki bir ay içinde tekrar düşeceğini ve fiyatların kendi dinamiklerine döneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz bir ay içinde yüzde 50 civarında artış gösteren fiyatların arkasında sadece arz talep dengesine bağlı olduğunu biliyoruz.

Bilindiği gibi demir üreticileri piyasadaki ihtiyaca göre inşaat demiri veya yassı demir üretimini planlar. Büyük şantiyelere sahip inşaatçılar da projelerinin durumuna göre demir ihtiyaçlarını birkaç ay önceden sipariş eder. Referandum öncesinde bir çok inşaat firması, durağanlaşan konut talebine ve beklemeye aldıkları yeni proje lansmanlarına bağlı olarak demir siparişlerini minimum seviyeye indirdi. Aynı dönemde yurtdışı talebinde azalması, yüksek stok maliyeti nedeniyle zarar etmek istemeyen demir üreticilerinin üretimi minimuma indirmesine neden oldu. Referandumdan hemen sonra ise her şey bir anda değişti. Konut alımlarının erteleyen tüketicilerin ve yeni projelerini beklemeye alan inşaat firmaların bir anda devreye girmesiyle çok yoğun bir demir talebi doğurdu. Stokları boş olan demir üreticilerinin, yeniden üretim hacimlerini artırana kadar geçen sürede ise fiyat artışı kaçınılmaz oldu.

Sonuçta bu sürecin 2-3 hafta sonra tamamlanacağını düşünüyor ve demir fiyatlarının eski fiyatlarına doğru gerilemesini bekliyoruz. Bunun ötesinde şantiyelerimizi durdurmak gibi bir düşüncemiz olamaz. Üretim süresi en az 3 yıl olan gayrimenkul sektöründe işini iyi bilen ve planlamasını doğru yapanlar bunu çok iyi bilir.