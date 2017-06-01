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YEDPA Ticaret Merkezinde hergün iftar yemeği veriliyor
YEDPA Ticaret Merkezinde hergün iftar yemeği veriliyor

İstanbul’un önemli ticaret merkezlerinden biri olan YEDPA SS. İstanbul Oto Yedek Parçacıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinde ramazan ayı boyunca hergün iftar yemeği verilmektedir.

YEDPA Yönetim Kurulu tarafından organize edilen bu hayırlı işler camii altındaki yemekhanede her gün yaklaşık 1000 (Bin) kişilik iftar yemeği ikramında bulunuluyor. Aynı zamanda yemekhaneye gelenlerin yanı sıra çeşitli sebeplerden dolayı yemekhaneye gelemeyenler içinde yaklaşık 450 kişilik iftar yemeği de evlere gönderildiği belirtildi. İkram edilen yemek maliyetini hergün ticaret merkezinde faaliyet gösteren bir işyeri üstlenirken, Ramazan’ın 4. Günü yani Salı günün iftar yemeğini de ÖNALLAR Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verildi.

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📆 01 Haziran 2017 Perşembe 13:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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