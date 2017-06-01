YEDPA Ticaret Merkezinde hergün iftar yemeği veriliyor

İstanbul’un önemli ticaret merkezlerinden biri olan YEDPA SS. İstanbul Oto Yedek Parçacıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinde ramazan ayı boyunca hergün iftar yemeği verilmektedir.

YEDPA Yönetim Kurulu tarafından organize edilen bu hayırlı işler camii altındaki yemekhanede her gün yaklaşık 1000 (Bin) kişilik iftar yemeği ikramında bulunuluyor. Aynı zamanda yemekhaneye gelenlerin yanı sıra çeşitli sebeplerden dolayı yemekhaneye gelemeyenler içinde yaklaşık 450 kişilik iftar yemeği de evlere gönderildiği belirtildi. İkram edilen yemek maliyetini hergün ticaret merkezinde faaliyet gösteren bir işyeri üstlenirken, Ramazan’ın 4. Günü yani Salı günün iftar yemeğini de ÖNALLAR Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verildi.

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