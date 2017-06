Sigarayı bırak hayatı bırakma

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü insanlığa trajik bir gerçeği tekrar hatırlatıyor. Sigara öldürür! Kartal Şube Başkanı Hülya Beyazıt Göbeloğlu “Hem Ramazan ayı hem de bu önemli gün sigaradan uzaklaşmak için bir fırsat olsun” açıklamasında bulundu.

Günümüzde tütün kullanımı, dünyada tek başına en önemli ölüm nedeni. Her yıl tütün kullanımı 5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Yeşilay Kartal Başkanı Göbeloğlu; “Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır” açıklamasında bulundu. Sigaranın dünyada her yıl 5 milyon, ülkemizde de her yıl 100 binden fazla insanın hayatına mal olduğunu belirten Göbeloğlu , “Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için yapılan etkinliklerin amacı, sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaktır.” diye konuştu. Ramazan ayının bağımlılıklardan arınmak için de bir fırsat olduğunu belirten Göbeloğlu şöyle devam etti : “Ramazan güzelliklerin başlangıcıdır, kötü olan ne varsa uzaklaşmanın ayıdır, İstiyoruz ki bu Ramazan ayında bize, sevdiklerimize zarar veren tüm bağımlılıklardan uzaklaşmak “söz” verilsin, bu ayın ruhuna yakışır şekilde iyilik, sağlık, güzellik yaygınlaşsın.”

Dünya Akciğer Vakfı, mevcut eğilimin sürmesi halinde bu yüzyılda 1 milyar kişinin sigara içmesi ya da dumana maruz kalması yüzünden hayatını kaybedeceğini bildirdi. Vakıf, sadece 2013 yılında 6 milyondan fazla kişinin tütün neden olduğu hastalıklar yüzünden öldüğünü açıkladı. Dünya Akciğer Vakfı ve Amerikan Kanser Derneği’nce 2013 yılı verilerine dayanılarak hazırlanan Küresel Tütün Atlası’na göre, dünyada yılda 5 trilyon 800 milyardan fazla sigara içiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) istatistiklerine göre 2030 yılına kadar tütün kullanımı nedeniyle her yıl 8 milyondan fazla insan daha hayatını kaybedecek.

Çocuk ölümlerinin kaynağı pasif içicilik

Yeşilay Dergisi‘nde yer verilen istatistiklere göre pasif içicilik nedeniyle yılda 600 bin kişi hayatını kaybediyor. Dünya genelindeki çocukların neredeyse yarısı, sigara dumanın kirlettiği havayı teneffüs etmek zorunda bırakılıyor. 2004 yılı verilerinde de çocuk ölümlerinin üçte birinin kaynağı ise pasif içiciliğe bağlanmıştı. Korkunç olan bu oranın giderek artış göstermesi.

Öyle ki; dünyada 700 milyon çocuk, kadın, gebe ve yaşlı pasif içicilikle riski altında.

Ev ortamında sigara içildiğinde çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş oluyor. Ani bebek ölümü riski ve çocuklarda astım solunum enfeksiyonları 2,5 kat artıyor. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda akciğer kanseri ve kronik bronşit daha sık görülüyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlerin bir uzman desteğiyle bu süreci kolaylıkla ve doğru bir şekilde atlatabileceklerini belirten uzmanlar, yanı sıra Yeşilay’ın Sağlık Bakanlığıyla birlikte hayata geçirdiği “Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma” kampanyası kapsamında hazırlanan bırakabilirsin.org sitesinden de faydalanabileceklerini belirtiyor.