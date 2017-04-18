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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek’te yetenekler sergilendi.
Ahmet Şimşek’te yetenekler sergilendi.

Ailesine, vatanına, milletine yararlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştiren Ahmet Şimşek Kolejinde gerçekleştirilen etkinlikler beğeniliyor ve bol bol alkışlanıyor.
Öğrenci merkezli, yeteneğe uygun eğitimle 31 yıldır Kartal’ın göz bebeği olan Ahmet Şimşek Koleji’nin Yetenek Akademisi öğrencileri, yıl boyunca geliştirdikleri becerilerini konferans salonunda gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğinde sergilediler.
Görsel Sanatlar sergisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Yetenek Akademisi etkinliği, 100 kişilik Ahmet Şimşek Orkestrasının seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle görsel şölene dönüştü. Mental Aritmetik gösterisi, video gösterimi, İlkokul-Ortaokul öğrencilerinin Bale, Halk Oyunları, Latin Dans, Modern Dans ve Modern Bale gösterilerinin ardından da Jimnastik gösterileri sergilendi. Öğrencilerin gösterilerini izleyenler unutamayacakları anlar yaşadı.
“600 öğrenci katıldı.”
Yetenek akademisi olarak gerek ders saatleri içerisinde, gerek okul çıkışlarında yaklaşık 20 branşta, branş öğretmenlerinin seçtiği baskın yetenekli öğrencilerle birlikte yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve ortaya güzel bir şölen çıkardıklarını anlatan Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Yetenek Akademisi Koordinatörü Evren Elgin yaptığı açıklamada, “Biz yeteneklere önem veriyoruz. Öncelikli hedefimiz öğrencilerin baskın yeteneklerini bulmak, artırmak ve geliştirmektir. Bu, dersleri de olumlu etkilemektedir ve öğrencinin başarı grafiğini yükseltmektedir. Öğretmenlerimizin yıl içerisinde ilmek ilmek işlediği öğrencilerimiz bu yıl ilkini düzenlediğimiz ‘Yetenek Akademisi’ şenliğinde kendilerini gösterme fırsatı yakaladılar, göz doldurdular ve büyülediler. Bu yıl 600 öğrencinin katıldığı ‘Yetenek Akademisi’ projemizi daha da geliştirerek ve katılımı artırarak büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

📆 31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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