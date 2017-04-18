İstanbul’da akıllı sistemlerle yolcular artık daha güvende olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Akıllı Şehirler Projesi kapsamında devrim niteliğinde bir uygulamayı başlattı. Her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma ve taksilerde gerek yolcu gerekse sürücünün güvenliği için önemli adımlar atıldı. Artık “kamera sistemi” ve “panik butonu” ile güvenliğiniz kontrol altına alınacak. Medya Takip Merkezi (MTM), bu yeni gelen güvenlik uygulamasının medyadaki yansımalarını ele aldı. İşte araştırmanın detayları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başlattığı Akıllı Ulaşım ve Akıllı Şehirler Projesi kapsamında yolcu ve sürücünün güvenliği ve doğabilecek asayiş olaylarına karşı bir dizi önlem aldı. Akıllı devrim niteliğinde olan bu uygulamalarla artık güvenlik sorunu teknolojiyle daha sıkı takip edilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO) birlikte yürüttüğü “Güvenli Taksi” projesi kapsamında şehirdeki taksilere ücretsiz olarak güvenlik kamerası ve panik butonu takılacak.

Uygulamaya geçecek olan bu sistem, yolcu ve taksicinin güvenliğinin yanında trafik güvenliğinin sağlanmasında doğabilecek tehlikelere karşı caydırıcı olması açısından önemli adım olarak görülüyor.

Proje kapsamında yolcu ve sürüş güvenliği, hırsızlık, gasp, taciz gibi konuların önüne geçmek için ise toplu taşıma araçlarının içerisine kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar yerleştirilecek. Bunun yanında araçlarda herhangi bir olumsuz durum karşısında mağduriyetlerin önlenmesi için ek tedbirler de alınacak.

Medya Takip Merkezi ‘de (MTM), güvenliğin sağlanmasında atılan bu önemli adımın medyadaki yansımalarını ele aldı. Rapora göre proje, 1 Nisan – 30 Mayıs tarihleri arasında yazılı basında 55, görsel basında 94, internet medyasında 546 haberle toplam 695 habere konu edilerek kamuoyu ile paylaşıldı.