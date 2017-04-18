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MyClub Squash Turnuvasının 7. si Ataşehir’de yapıldı
MyClub Squash Turnuvasının 7. si Ataşehir’de yapıldı

Bu yıl 7.’si düzenlenen MyClub Squash Turnuvası 22-28 Mayıs tarihleri arasında MyClub World kortlarında yapıldı.

Ataşehir’in geleneksel spor organizasyonlarından biri haline gelen bu turnuvada Erkekler, Kadınlar ve Gençler kategorilerinde Squash sporu ile ilgilenen ileri, orta ve başlangıç düzeyi sporcular bir araya geldiler.

MyClub World’un ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın koordinatörlüğünü Squash Eğitmeni ve İstanbul Squash Kulübü Başkanı Ercan Şen yaptı. Ercan Şen turnuvaya ilgiden memnun olduklarını, bu tür turnuvaların Squash camiasının bir araya gelmesi ve oyuncuların kendilerini geliştirmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Özellikle genç oyuncuların maç deneyiminin artması, farklı kulüplerden oyuncularla karşılaşma olanağı bulmaları açısından gençler kategorisinin açılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ercan Şen, Squash sporunun son yıllarda Türkiye’de büyük gelişme gösterdiğini, artık Türkiye’nin, Avrupa’daki birçok turnuvada özellikle gençler kategorisinde başarılı sonuçlar elde etmeye başladığını belirtti. Ataşehir’in önemli spor merkezlerinden biri olan MyClub World kortlarında faaliyet gösteren İstanbul Squash Kulübü  genç sporculara eğitimler vererek, turnuvalar düzenleyerek bu gelişime destek olmayı amaçlıyor.

Kategorilerine göre ilk 3’e giren sporcular : 

İleri Seviye Erkekler

1-Ergin Yörükoğlu
2-Bahadır Fırat
3-Can Taştan
Orta Seviye Erkekler

1-Mert Kılıç
2-Murat Yurttaş
3-Asım Günaydın
Başlangıç Erkekler

1-Naci Usta
2-Oktay İnci
3-Vahit Baylan
Başlangıç Kadınlar
1-Hülya Helvacı
2-Şenay Avat
3-Hatice Özçelik
13 Yaş Altı Erkekler

1-Tolga Uğurlu
2-Ozan Mersin
3-Karan Boran

13 Yaş Altı Kızlar

1-Asya Can
2-İremsu Baş

3-Selin Mersin

11 Yaş Altı Erkekler

1-Utku Özgür

2-Ahmet Burhan Baş
3-Ķuzey Yazıcı
11 Yaş Altı Kızlar

1-Defne Korer

 

Squash hakkında:

Squash kapalı bir kortta yüksek hızda oynanan, stratejik bir raket spor dalı olarak tanımlanabilir. Ülkemizde Squash sporu 2008 yılından itibaren “Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu”na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Squash, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan ve gelecekte Olimpiyat sporları arasına alınabilecek sporlardandır. Son yıllarda ülkemizde de sevilip yaygınlaşmakta olan Squash sporunda özellikle gençler kategorisinde, Türk sporcuları uluslar arası turnuvalarda madalyalar almakta ve uluslararası sıralamalarda üst sıralara doğru tırmanmaktadır.

📆 31 Mayıs 2017 Çarşamba 00:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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