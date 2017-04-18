MyClub Squash Turnuvasının 7. si Ataşehir’de yapıldı

Bu yıl 7.’si düzenlenen MyClub Squash Turnuvası 22-28 Mayıs tarihleri arasında MyClub World kortlarında yapıldı.

Ataşehir’in geleneksel spor organizasyonlarından biri haline gelen bu turnuvada Erkekler, Kadınlar ve Gençler kategorilerinde Squash sporu ile ilgilenen ileri, orta ve başlangıç düzeyi sporcular bir araya geldiler.

MyClub World’un ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın koordinatörlüğünü Squash Eğitmeni ve İstanbul Squash Kulübü Başkanı Ercan Şen yaptı. Ercan Şen turnuvaya ilgiden memnun olduklarını, bu tür turnuvaların Squash camiasının bir araya gelmesi ve oyuncuların kendilerini geliştirmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Özellikle genç oyuncuların maç deneyiminin artması, farklı kulüplerden oyuncularla karşılaşma olanağı bulmaları açısından gençler kategorisinin açılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ercan Şen, Squash sporunun son yıllarda Türkiye’de büyük gelişme gösterdiğini, artık Türkiye’nin, Avrupa’daki birçok turnuvada özellikle gençler kategorisinde başarılı sonuçlar elde etmeye başladığını belirtti. Ataşehir’in önemli spor merkezlerinden biri olan MyClub World kortlarında faaliyet gösteren İstanbul Squash Kulübü genç sporculara eğitimler vererek, turnuvalar düzenleyerek bu gelişime destek olmayı amaçlıyor.

Kategorilerine göre ilk 3’e giren sporcular :

İleri Seviye Erkekler

1-Ergin Yörükoğlu

2-Bahadır Fırat

3-Can Taştan

Orta Seviye Erkekler

1-Mert Kılıç

2-Murat Yurttaş

3-Asım Günaydın

Başlangıç Erkekler

1-Naci Usta

2-Oktay İnci

3-Vahit Baylan

Başlangıç Kadınlar

1-Hülya Helvacı

2-Şenay Avat

3-Hatice Özçelik

13 Yaş Altı Erkekler

1-Tolga Uğurlu

2-Ozan Mersin

3-Karan Boran

13 Yaş Altı Kızlar

1-Asya Can

2-İremsu Baş

3-Selin Mersin

11 Yaş Altı Erkekler

1-Utku Özgür

2-Ahmet Burhan Baş

3-Ķuzey Yazıcı

11 Yaş Altı Kızlar

1-Defne Korer

Squash hakkında:

Squash kapalı bir kortta yüksek hızda oynanan, stratejik bir raket spor dalı olarak tanımlanabilir. Ülkemizde Squash sporu 2008 yılından itibaren “Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu”na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Squash, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan ve gelecekte Olimpiyat sporları arasına alınabilecek sporlardandır. Son yıllarda ülkemizde de sevilip yaygınlaşmakta olan Squash sporunda özellikle gençler kategorisinde, Türk sporcuları uluslar arası turnuvalarda madalyalar almakta ve uluslararası sıralamalarda üst sıralara doğru tırmanmaktadır.