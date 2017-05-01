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Üsküdar’da Saadetli gençler siyasette birlik adımı attılar
Üsküdar’da Saadetli gençler siyasette birlik adımı attılar

Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları, toplumun kutuplaşmasına ve israfa karşı anlamı bir iftar organizasyonuna imza atıyor.

Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları, anlamlı bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Düzenlenecek “Üsküdar Gençlik İftarı”nda, her kesimden gençler biraraya gelecek ve toplumsal kutuplaşmaya karşı birlik ve beraberlik vurgulanacak. Ayrıca israfa karşı da mesajlar verilecek.

6 Haziran’da Kuzguncuk Sahili’nde gerçekleştirilecek iftar için Gençlik Kolları, bir çok gençlik teşkilatını ziyaret ediyor. Programları dahilinde devam edecek olan ziyaretlerde bugüne kadar AK Parti ve CHP Üsküdar Gençlik Kolları, Genç İHH Üsküdar, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Akademya Derneği ve Genç Sivil Toplum Hareketi İstanbul İl Başkanlığı’na gidildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Davam kitabı hediye ederek, teşkilatlar iftar programına davet edildi.

Ayrıca iftara Üsküdar’daki tüm gençlerin de davetli olduğu öğrenildi.

İsrafa Karşı da Olacak!

Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları’nın gerçekleştireceği organizasyon ayrıca israfa karşı da bir mesaj olacak. Ramazan Ayındaki lüks ve israf dolu iftar sofralarına karşı bu iftar açık alanda, mütevazi bir yer sofrasında ve dar bir menülü olacak. İsraftan özellikle kaçınılacak.

Gürsu: Üsküdar’dan Türkiye’ye Mesaj Vermek İstiyoruz!

Öte yandan Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çağlayan Gürsu, “Üsküdar Gençlik İftarı”na dair açıklamalarda bulundu. Gürsu şunları söyledi, “Üzülerek ifade etmem gerekiyor ki ülkemizde toplumsal bir kutuplaşma yaşanıyor. Bu ihtiyacımız olan en son şey. Ramazan Ayının ve Üsküdar’ın manevi ikliminin hayırlara vesile olabileceğini düşünürek tüm siyasi partilerin gençlik kolları ve STK’ların birlikte olabileceği bir iftar organize etmeyi düşündük. Amacımız tüm Türkiye’ye Üsküdar’dan, birlik ve beraberlik içerisinde olabildiğimiz bir resim gönderebilmek.”

📆 30 Mayıs 2017 Salı 12:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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