Üsküdar’da Saadetli gençler siyasette birlik adımı attılar

Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları, toplumun kutuplaşmasına ve israfa karşı anlamı bir iftar organizasyonuna imza atıyor.

Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları, anlamlı bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Düzenlenecek “Üsküdar Gençlik İftarı”nda, her kesimden gençler biraraya gelecek ve toplumsal kutuplaşmaya karşı birlik ve beraberlik vurgulanacak. Ayrıca israfa karşı da mesajlar verilecek.

6 Haziran’da Kuzguncuk Sahili’nde gerçekleştirilecek iftar için Gençlik Kolları, bir çok gençlik teşkilatını ziyaret ediyor. Programları dahilinde devam edecek olan ziyaretlerde bugüne kadar AK Parti ve CHP Üsküdar Gençlik Kolları, Genç İHH Üsküdar, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Akademya Derneği ve Genç Sivil Toplum Hareketi İstanbul İl Başkanlığı’na gidildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Davam kitabı hediye ederek, teşkilatlar iftar programına davet edildi.

Ayrıca iftara Üsküdar’daki tüm gençlerin de davetli olduğu öğrenildi.

İsrafa Karşı da Olacak!

Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları’nın gerçekleştireceği organizasyon ayrıca israfa karşı da bir mesaj olacak. Ramazan Ayındaki lüks ve israf dolu iftar sofralarına karşı bu iftar açık alanda, mütevazi bir yer sofrasında ve dar bir menülü olacak. İsraftan özellikle kaçınılacak.

Gürsu: Üsküdar’dan Türkiye’ye Mesaj Vermek İstiyoruz!

Öte yandan Saadet Partisi Üsküdar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çağlayan Gürsu, “Üsküdar Gençlik İftarı”na dair açıklamalarda bulundu. Gürsu şunları söyledi, “Üzülerek ifade etmem gerekiyor ki ülkemizde toplumsal bir kutuplaşma yaşanıyor. Bu ihtiyacımız olan en son şey. Ramazan Ayının ve Üsküdar’ın manevi ikliminin hayırlara vesile olabileceğini düşünürek tüm siyasi partilerin gençlik kolları ve STK’ların birlikte olabileceği bir iftar organize etmeyi düşündük. Amacımız tüm Türkiye’ye Üsküdar’dan, birlik ve beraberlik içerisinde olabildiğimiz bir resim gönderebilmek.”