Tuzla’da geleneksel sokak iftarlarında coşkulu buluşma

Ramazan geleneklerini ilçe sakinleriyle birlikte yaşayan Tuzla Belediyesi, ilk sokak iftarını Şifa Mahallesi’nde yaptı.

Binlerce kişiyle iftar sofrasında buluşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Aynı sofrayı paylaşmanın kardeşlik olduğuna inanıyorum” dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle geleneksel hale gelen sokak iftarları Tuzla’da başladı. Bu senenin ilk sokak iftarı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde Şifa Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye verilen iftar yemeğine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Bacacı ile belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeği öncesi Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ramazan ayının İslam alemine, bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını dileyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Rabbim nice Ramazanları birlikte yaşamayı da ülkemize, milletimize nasip eder. Aynı sofrayı paylaşmanın kardeşliğini yaşamayı ülkemizin bugün için Ramazan’ın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten çok mutluyum, aynı sofrayı paylaşmanın kardeşlik olduğuna inanıyorum. Bizim bu davetlerimize icabet eden aynı sofrayı paylaşma mutluluğu yaşatan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazanların ayrı bir havası oluyor. Bu havayı yaşatan hem arkadaşlarıma hem de yaşatan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada 2 bin 500 vatandaşıma iftar veriyoruz. Bazen de 4 bin 5 bin kişiye bulan sofralarımız oluyor” dedi.

Ramazan-ı Şerif boyunca Tuzla’nın 17 farklı mahallesinde, 5 sitede, Tuzla Marina’da ve 24 hemşehri derneklerinde olmak üzere 80 bin vatandaşa iftar yemeği verilecek.