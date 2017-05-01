Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Genel, Manşet, Tuzla » Tuzla’da geleneksel sokak iftarlarında coşkulu buluşma
Tuzla’da geleneksel sokak iftarlarında coşkulu buluşma
Tuzla’da geleneksel sokak iftarlarında coşkulu buluşma

Ramazan geleneklerini ilçe sakinleriyle birlikte yaşayan Tuzla Belediyesi, ilk sokak iftarını Şifa Mahallesi’nde yaptı.

Binlerce kişiyle iftar sofrasında buluşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Aynı sofrayı paylaşmanın kardeşlik olduğuna inanıyorum” dedi.

 

Ramazan ayının gelmesiyle geleneksel hale gelen sokak iftarları Tuzla’da başladı. Bu senenin ilk sokak iftarı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde Şifa Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye verilen iftar yemeğine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Bacacı ile belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeği öncesi Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

 

Ramazan ayının İslam alemine, bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını dileyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Rabbim nice Ramazanları birlikte yaşamayı da ülkemize, milletimize nasip eder. Aynı sofrayı paylaşmanın kardeşliğini yaşamayı ülkemizin bugün için Ramazan’ın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten çok mutluyum, aynı sofrayı paylaşmanın kardeşlik olduğuna inanıyorum. Bizim bu davetlerimize icabet eden aynı sofrayı paylaşma mutluluğu yaşatan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazanların ayrı bir havası oluyor. Bu havayı yaşatan hem arkadaşlarıma hem de yaşatan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada 2 bin 500 vatandaşıma iftar veriyoruz. Bazen de 4 bin 5 bin kişiye bulan sofralarımız oluyor” dedi.

 

Ramazan-ı Şerif boyunca Tuzla’nın 17 farklı mahallesinde, 5 sitede, Tuzla Marina’da ve 24 hemşehri derneklerinde olmak üzere 80 bin vatandaşa iftar yemeği verilecek.

📆 30 Mayıs 2017 Salı 12:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

kartalspor sadi pendik kaza tuzla parti yazici mehmet mac chp kadikoy Sancaktepe GÜNCEL cocuk şimşek istanbul maltepe mutlu huseyin meclis anma Altinok kartalda futbol Eğitim universitesi belediyesi merkezi gunu oz koleji turkiye ahmet yardim baskani Spor proje Belediye yeni sultanbeyli kartal ziyaret baskan ak Sağlık