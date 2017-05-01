Engelsiz Filmler Festivali’nde “Mavi Bisiklet” ilgiyle karşılandı…

Katıldığı festivallerde hem çocuk ve genç seyircilerin hem de sinema çevrelerinin beğenisini kazanan Mavi Bisiklet, herkesin kültürel yaşama katılma hakkına sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak; engelli bireylerin sosyal ve kültürel haklarını kullanabilecekleri koşulların yaratılmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak üzere yola çıkan ‘Engelsiz Filmler Festivali 2017’ kapsamında izleyiciyle buluştu.

Festivalin Türkiye Sineması seçkisinde; sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı versiyonlarıyla yer alan Mavi Bisiklet Eskişehir ve Ankara izleyicisinden büyük ilgi gördü.

Festivalin Eskişehir ve Ankara gösterimlerinde yer alan Mavi Bisiklet’in yönetmeni Ümit Köreken ile yapımcısı Nursen Çetin Köreken Eskişehir izleyicisiyle bir araya geldi. Ümit Köreken gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken Ümit Köreken festivalle ilgili görüşlerini paylaştı:

“Adalet ve demokrasi kavramlarının önemini bir çocuğun gözünden aktarmaya çalıştığımız Mavi Bisiklet filmimiz için yola çıktığımız ilk günden beri en büyük hedefimiz olabildiğince çok insana ulaşmaktı ve bu kapsamda dünyanın pek çok yerinde çeşitli festivallerde farklı kültürden insanlarla bir araya geldik. Filmimizin sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı versiyonlarının hazırlanması da bu hedeflerimiz arasındaydı ve engelli bireylerin de Mavi Bisiklet’i izleyebilmesini çok istedik ve bu festivalde yer almak bizim için çok anlamlı. Gördüğümüz ilgiden ve beğeniden duyduğumuz memnuniyeti anlatmak zor.” diyen Köreken üzerinde çalıştıkları işitme ve yürüme engelli yüzme sporcusu genç Muhammed Ali’nin hikayesini anlattıkları docudrama ile ilgili de bilgi verdi:

“’Duymayıp, yürüyememesi hedeflerine engel olmadı!’ gazete başlığı 14 yaşındaki azimli genç Muhammed Ali’yle tanışmamızı sağladı. Anneannesinin desteğiyle 2 yıl önce yüzmeye başlamış suyun kendisine verdiği özgürlük hissiyle hızla kendini bu sporda geliştirmiş, şampiyonalara katılmak yetmemiş ve yoğun antremanları göze alarak ulusal takım seçmelerine katılmaya karar vermiş büyük bir cesaret örneği olarak karşımızda duruyor Muhammed Ali. Biz de hikayesine kayıtsız kalamayarak onun çıktığı bu yolda yanında olmak ve hikayesini erişebildiğimiz herkese aktarmak istedik.”

Mavi Bisiklet’in yapımcısı Nursen Çetin Köreken ise öncelikle Engelsiz Filmler Festivali ile ilgili görüşlerini ileterek yönetmen olarak yer aldığı yeni projeleri Muhammed Ali ile ilgili de detaylar paylaştı:

“Engel kavramının tamamiyle insanın kafasında oluştuğuna, aslında bir insanın azmiyle, kararlılığıyla, çok çalışarak üstesinden gelemeyeceği hiç bir engel olmadığına inanıyorum. Bu anlamda Engelsiz Filmler Festivali 2017’de yer aldığımız için çok mutluyuz. Mavi Bisiklet ile ilgili çalışmalarımız devam ederken bir yandan da Konya’da tanıştığımız Muhammed Ali’nin hikayesini bir docudrama olarak hazırlamaya başlamıştık. Projeyi yurtdışında bazı ortak yapım platformlarında gösterme imkanımız oldu ve bir Fransız şirketi projemize ortak yapımcı oldu. Ayrıca Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne Belgesel Yapım Desteği başvurumuzu yaptık ve projemiz fonlandı. Bu süreçte ben de tüm çalışmalarımız boyunca Muhammed Ali ile doğrudan iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendim. Muhammed Ali docudrama tarzında, hassasiyetle ilerletmemiz gereken ve önemsediğimiz bir proje. Muhammed Ali’nin ev, okul hayatının yanında havuzda yaşadıklarını ve hissettiklerini ‘engelli’ kavramını algılarımıza kabul ettiren sözde engelsiz tarafımıza göstermek amacındayız. Mavi Bisiklet’te olduğu gibi çok geniş çevrelere ve farklı kültürlere ulaşarak, algılarımızda yaşadığımız ‘engel’leri aşmayı umuyoruz.”

MAVİ BİSİKLET

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği, Dünya Prömiyerini 66. Berlin Film Festivali Generation KPlus Kategorisinde yapan Türk – Alman ortak yapımı Mavi Bisiklet, geliştirme ve yapım aşamalarında çok sayıda atölyeye katılarak birçok farklı ödül ve destek aldı. Film, ilk Türkiye gösterimini yarışma bölümünde yer aldığı 35. İstanbul Film Festivali’nde yaptı. 2013 yılında Amsterdam Cinekid Co-Production Market’e katılan Mavi Bisiklet burada “En İyi Proje Ödülü”nü kazandı, aynı zamanda; Eurimages’tan, Türkiye’den ilk kez “Film for Children” başlığıyla destek alan yapım olurken, DOHA Film Enstitüsü’nden de post prodüksiyon desteği kazandı. 2016 yılında Hollanda’da yapılan 4.Kırmızı Lale Film Festivali’nden de eli boş dönmeyen Mavi Bisiklet Hollanda-Türkiye Sinema Eleştirmenleri Ödülü’ne layık görüldü. Son olarak 46. Giffoni Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivalin’de yarışan Mavi Bisiklet, festivalde yer alan tek Türk filmi oldu.

MUHAMMED ALİ

Muhammed Ali bir yanıyla Dramatik Belgesel diğer yanıyla bir sosyal sorumluluk projesi olacak. Proje ile ilgili çeşitli ortak yapım platformlarına başvuruldu. EurasiaDoc platformunda Türkiye’den seçilen üç projeden biri oldu. Gümrü’de yapılan ortak yapım marketinde Fransız La Boîte à Songes şirketi filmin ortak yapımcısı oldu ve Fransa’daki fonlara başvurular başladı. Ekim 2016’da Amsterdam Cinekid Co-Production Market’e katılan tek Türkiye projesi olarak uluslararası yapımcılarla, televizyonlarla, sektör temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne Belgesel Yapım Desteği başvurusu yapıldı ve film fonlandı. Mayıs 2017’de çekimlerine başlanacak projenin Kasım 2017’de kurgu ve post prodüksiyon çalışmalarının bitirilerek Aralık 2017’de master kopmasının tamamlanması planlanıyor.