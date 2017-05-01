24 ülke sanatçısının buluştuğu on günlük bir festival

24 ülke sanatçısının buluştuğu on günlük bir festival

13. Geleneksel Sanatçılar Buluşması, Hat Sergisi ve Yavuz Bingöl Konseri’yle başladı. Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: “Dünyanın seçkin sanatçıları, seçkin eserleriyle festivalde buluştu.” diyerek Pendiklileri 4 Haziran’a kadar sürecek etkinliklere davet etti.

Pendik Belediyesinin Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyonu Konseyi (CİOFF) işbirliğiyle bu yıl 13.sünü düzenlediği Geleneksel Sanatçılar Buluşması başladı. Japonya’dan Panama’ya 24 farklı ülkeden 58 sanatçının katıldığı etkinlikler kapsamında ilk olarak “Hat’ta Buluşma Noktası” Sergisinin açılışı yapıldı. Ardından kortej yürüyüşüyle birlikte Pendik Sahil Etkinlik Alanı’nda dev buluşma için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin: “Dünyanın seçkin sanatçıları, seçkin eserleriyle festivalde buluştu.” diyerek Pendiklileri 4 Haziran’a kadar sürecek etkinliklere davet etti. Açılışta Yavuz Bingöl de verdiği konserdeki Türküleriyle alanı coşturdu.

İstiklal Marşı’nı hat sanatıyla buluştu

Yerli ve yabancı hat sanatçılarına ait yaklaşık 40 eserin yer aldığı “Hat’ta Buluşma Noktası” Sergisinde dini motifli ürünlerin yanı sıra milli duygulara hitap eden çalışmalar da yer aldı. Hattat Ayşe Feyza Dikmen’in İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının yer aldığı “Celi Divani” biçimli hat çalışması ziyaretçilerin beğenisini kazandı. 23 Haziran’a kadar açık kalacak sergiyi vatandaşlarla birlikte gezen Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, kaybolmaya yüz tutmuş sanatları yeni nesille buluşturmaya devam edeceklerini belirterek “İlk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Okumak deyince akla, yazılanı okumak gelir. Hat sanatı bu anlamda önemli bir değer. Sanatseverlerimizi, hat sanatında önemli çalışmalara imza atmış olan sanatçılarımızn çalışmalarının yer aldığı bu sergiye bekliyoruz.” dedi.

Yavuz Bingöl’den Türkü ziyafeti

13. Geleneksel Sanatçılar Buluşması kapsamında düzenlenen konserlerin ilki Yavuz Bingöl’le başladı. Sanatçı, Pendik Sahili Etkinlik Alanında unutulmaz bir konser verdi. Sanatçı, bugüne kadar çıkarmış olduğu albümlerinde yer alan “Yağmur Ol” gibi duygusal şarkılarının yanı sıra “Gönül Çalamazsın” gibi hareketli parçalarla dinleyenleri mest etti. Konser sonunda Pendikleri “Sizleri seviyorum.” diyerek selamlayan Yavuz Bingöl, Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in çiçek takdimi ve alkışlarla sahneden uğurlandı.

Hat Paneli ve Muazzez Abacı Konseriyle devam edecek

Etkinlikler kapsamında bugün “Hat’ta Buluşma Noktası Paneli” düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde yapılacak panelde Prof. Dr. Turan Koç, Yrd. Doç. Savaş Çevik, Fuat Başar ve Uğur Derman’ın katılacağı panel, hat sanatı A’dan Z’ye ele alınacak. Panel bugün (25 Mayıs) 11’de başlayacak. Akşam saat 19.00’da ise Muazzez Abacı Konseri düzenlenecek. Sanatçı seslendireceği parçalarla sevenlerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracak.