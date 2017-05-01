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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşekli öğrencinin projesi TÜBİTAK dergisinde yayınlandı
Ahmet Şimşekli öğrencinin projesi TÜBİTAK dergisinde yayınlandı

Ahmet Şimşek Koleji 5-A Sınıfı Öğrencisi Gökçe Keskin’in, Fen Bilgisi Öğretmeni Engin Pak ile birlikte hazırladığı “TAHTAPAK” isimli projesi TÜBİTAK’ın yarışma dergisinde yayınlandı. Gökçe Keskin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzenlediği 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Marmara Bölge finaline kalmıştı.
“Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
Gökçe Keskin’in çalışkan, sorumluk sahibi, araştırmacı ve istekli olmasının başarıda önemli rol oynadığını anlatan Fen Bilgisi Öğretmeni Engin Pak, “TUBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Gökçe’yle birlikte katıldık ve finale kaldık. Marmara bölgesinde bulunan yüzlerce okul arasından finallere kalmak ve eğitimde öncü olan kolejimizi TUBİTAK ‘ta temsil etmek bizleri çok mutlu etti. Öğrencimle ne kadar gurur duysam azdır. Araştıran, sorgulayan, yaratıcı düşünebilen, Fen Bilimleri okuryazarı öğrenciler yetiştirmek amacıyla çalışıyorum. Bundan sonraki yıllarda da okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Proje aşamasında bizlere destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.


“Başarılarının devamını diliyorum.”
Ahmet Şimşek Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı Aysun Kaba Erol da yaptığı açıklamada şunları söyledi; “TAHTAPAK isimli projemiz daha önce örneğine rastlanmamış özgün bir projedir. TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmada Marmara Bölge finaline kalması ve TÜBİTAK’ın yayınladığı dergide yer alması bizleri mutlu etti. Öğrencimiz Gökçe Keskin’i, öğretmenimiz Engin Pak’ı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum.”

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📆 25 Mayıs 2017 Perşembe 13:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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