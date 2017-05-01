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Yavuz Aktunç
Ramazan ayında spor ve beslenme
Ramazan ayında spor ve beslenme

Ramazan ayında bilinçli beslenme ve doğru antrenmanları yaparak metabolizmanın dengesini bozmadan, kilo artışı veya kilo kaybının önüne geçerek oruç tutmak mümkün.
Ramazan ayı geldiğinde oruç tutan insanların bir çoğu aşırı kilo almaktan yada kilo kaybı yaşamaktan şikayetçi oluyorlar.Bu nedenle rutin yaşamımızda olduğu gibi, Ramazan ayında da yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığımız olmalıdır. Tüm gün aç kalıp, iftarda çok yemek midenin dengesini ciddi derecede etkileyecektir. Bu duruma dikkat edilmediği zaman ise sağlıklı insanlar bile zaman zaman sindirim zorlukları, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz, ani tansiyon yükselmesi ve benzeri rahatsızlıklar yaşayabilirler.Bu nedenle iftar sofralarında yemeği oldukça yavaş yemek, hem midenizi rahatsız etmesini engelleyecektir hem de sağlık açısından yaşamınıza kalite katacaktır.
Birçok uzman diyetisyenin açıkladığı gibi, doğru ve yeterli beslenme sağlandığı takdirde, oruç tutmanın vücudu toksinlerden temizleyici etkisi olduğunu bilmemiz gerekir.
Bu doğrultuda Ramazan ayında uygulanması gereken beslenme programı, en az 3 ,tercihen 4 öğün (Sahur, iftar açılışı, iftar yemeği, gece yatmadan önce bir ara öğün) içeriyor olmalıdır. İftar da ise özellikle enerji verecek, kan şekerini düzenleyecek ve sıvı ihtiyacını karşılayabilecek besinler seçmek daha doğru olacaktır. Seçilen ana yemeklerin pişirilme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgarada ya da fırında pişirilen veya haşlama yapılan yemeklerin tercih edilmesi, ilerleyen saatlerde oluşabilecek mide kramplarının,hazımsızlığının ve mide yanmalarının önüne geçecektir.
Günlerin uzun olması, ramazan ayının yaza denk gelmesi oruç sırasında vücudun normalden daha fazla su ve mineral kaybına uğramasına ;bunun yanı sıra uzun süre aç kalındığı için metabolizma hızının yavaşlamasına ve vücudun enerji kaynağı olan besinlerden mahrum kalmasına sebep olmaktadır.Bu nedenle, oruç tutarken sporun da ne zaman, nasıl ve hangi şiddette yapıldığı oldukça önemlidir. Ramazan öncesi düzenli spor yapan kişiler Ramazan süresince spor yapmayı bıraktıklarında, fiziki görünümlerinde ve kondisyonlarında olumsuz etkiler göreceklerdir. Bu etkileri en aza indirmek için, hafif de olsa spora devam etmek gerekir.
Antrenman yaparken dikkat edilecek noktalar:
Yapacağınız antrenman iftardan yaklaşık 1-1,5 saat sonra yapılmalıdır. Yapılacak antrenman normalde uygulanan antrenman programının % 30-40 oranında hafiflemiş versiyonu olmalıdır. Ağır antrenman yapıldığı takdirde, vücutta gerçekleşen su kaybı çok fazla olacaktır. Bu durum oruç tutmayı zorlaştırmanın yanı sıra, birtakım rahatsızlıklara da yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle yaşı ilerlemiş kişilerin mutlaka bilinçli bir eğitmen eşliğinde spor yapmaları önemlidir. Özellikle spor yapan kişilerin sıvı kaybını dengelemek için bol su içmeleri gerekmektedir. Spor sonrası toparlanmak için soda – ayran karışımı iyi bir tercih olacaktır. Ramazan ayında yapılacak hafif koşu, yüzme ve bisiklet gibi egzersizler, düşük şiddette uygulanırsa yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olacaktır.
Beslenmede dikkat edilecek noktalar:
Hem iftarda hem de sahurda, çok fazla yemek yememek gerekir. Aniden yaşanan mide gerginliği, hem tansiyonun yükselmesine hem de nörolojik hormonların hızlı salgılanmasına yol açar. Özellikle iftariyelik olarak tüketilen şarküteri ağırlıklı besinlerden uzak durmaya özen gösterilmelidir. Ramazan pidesi bu ayın vazgeçilmezidir. Ancak minimum miktarda tüketilmesi gerekir.
YAVUZ AKTUNÇ

📆 25 Mayıs 2017 Perşembe 13:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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