Maltepe’de geleneksel liseler arası kız futbol turnuvası yapıldı

Maltepe Kent Konseyi, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı çerçevesinde geçtiğimiz sene ilki gerçekleştirilen ve bu sene devam eden Maltepe Kent Konseyi geleneksel liseler arası kız futbol turnuvası 3 günlük müsabakalarına start verdi.

Maltepe Kent Konseyi’de Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kaya’nın programlamasıyla başlanan proje ile lise seviyesinde ki kız öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak, daha çok erkekler tarafından benimsenen futbol sporunu kızlarında ilgilerini arttırmak ve yatkınlığı olan kız öğrencilerin bu konuda gelişim sağlayıp, heyecanlanmalarına vesile olmak amacıyla ikinci yılında da devam etti. Maltepe ilçe sınırları içerisinde bulunan 8 okul tatlı bir rekabet içindeydiler.

Maltepe’de Ki 8 Lise 3 Gün Boyunca Turnuvada Top Koşturdu

Maltepe Kent Konseyi önderliğinde gelenekselleştirilen liseler arası turnuvada Maltepe’de bulunan “Hasan Şadoğlu MTAL, Maltepe Cevizli MTAL, ECA Elginkan Anadolu Lisesi, Handan Hayrettin Yelkikanat MTAL, Maltepe MTAL , Halit Armay MTAL , Orhangazi Anadolu Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi” katılmıştır. Turnuvada ilk gün 12 maç, ikinci gün 6 maç yapıldıktan sonra yarı finalde 2 maç gerçekleştirildi ve bunun sonucunda da son gün final ve üçüncülük maçı yapıldı.

Turnuvanın kazananları ise şu şekildedir;

1.Hasan Şadoğlu MTAL

2. Handan Hayrettin Yelkikanat MTAL

3. Halit Armay MTAL

4. Orhangazi Anadolu Lisesi

Final maçların ardından Maltepe Yalçin Kızılay Spor Kompleksi’nde kupa töreni gerçekleştirilmiş törende Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ozan Demir, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç turnuva sonucunda kazanan okullara madalyalarını taktim etti. Ödül töreninin ardından kazanan okulların öğrencilerini yemeğe götüren Maltepe Kent Konseyi Başkanı Demir; “2 yıldır Maltepe Kent Konseyi olarak sürdürdüğümüz ve artık gelenekselleşme yolunda adımlarını attığımız Maltepe Kent Konseyi Geleneksel Liseler Arası Kız Futbol Turnuvasında liseli kızlarımızın bu tatlı rekabetlerini, futbola olan ilgilarini ve yeteneklerini ortaya çıkartmak bizi gururlandırdı. Ayrıca artık günümüzde maalesef kutlamaları iptal edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençli ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu turnuva ile tam da Atamızın istediği çerçeve de, Fairplay kurallarına uygun şekilde turnuva da rekabet eden liseli kızlarımızı görmek bizi mutlu etti ve amacına uygun bir proje gerçekleştirdiğimizi kanıtlamış oldu. 8 okuldan toplam 48 öğrencimizin katıldığı turnuvada hem bizler hem öğrenciler keyifle bir araya gelip öğrencilerimizin sosyalleşmesi için katkı sağlamış olduğu ve bundan sonraki senlerde de devam edeceğimiz geleneksel turnuvamız için şimdiden heyecanlanıyorum ‘’ dedi.