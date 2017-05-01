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Ev ilanınızın dikkat çekmesi için dikkat etmeniz gerekenler!
Ev ilanınızın dikkat çekmesi için dikkat etmeniz gerekenler!

Satılık ev veya kiralık ev ilanının daha fazla ilgi görmesini, daha fazla telefon çaldırmasını ve daha hızlı alıcı bulması için dikkat edilmesi gerekenler…

Emlak sitelerindeki binlerce satılık ve kiralık ev ilanı arasından sizin ilanlarınızın dikkat çekmesini istiyorsanız bunun için etkisi kanıtlanmış yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Peki emlak ilanlarınızın ilgi çekmesi ve diğerlerinin arasında öne çıkması için neler yapmalısınız? Ev ilanlarında ilk izlenim oldukça önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. İlan fotoğrafları ve sunuş kelimelerini dikkatlice seçerek bu süreci online randevu olarak düşünmelisiniz.
İşte ev ilanınızın ilgi toplaması için dikkat etmeniz gereken hususlar…

Ev ilan için sergilenmeye hazır olmalı
Emlak ilanı hazırlamanın ilk adımı olan fotoğraf çekimi aşamasından önce evin sergilenmek için hazır olup olmadığı önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Ev sahibi ya da kiracı evden çıkmadan yapılan fotoğraf çekimleri karmaşık bir görüntüye sebep olabilir. Ev arayışında olanlar evi boş görmek isteyeceklerdir. Eğer eşyalı olarak kiraya verilmek istenen bir ev söz konusuysa evin düzgün yerleşimli ve temiz bir iç görünüme sahip olduğundan emin olmalısınız.
Boş bir evin fotoğraf çekimi söz konusu olduğunda evin çekim öncesi temizlenmesi gerektiğini unutmayın.

Fotoğraf çekiminin öneminin farkında olun
Emlakta daha çok ziyaretçi çekebilmek ve listeleme sayfalarında öne çıkabilmek için profesyonel fotoğrafları tercih etmelisiniz.
Her oda için fotoğraf çekim saati ve nasıl fotoğraflanacağı konularını gözden geçirmelisiniz.
Evin öne çıkan özelliklerini vurgulayan fotoğraflar çekmeli ve fotoğraf çekimini evinizi daha ferah ve geniş gösterebilmek adına gündüz saatleri gerçekleştirmelisiniz.

Anahtar kelimeleri ilan başlığında kullanın
Evinizin hızlı alıcı bulabilmesi için ilanınızın daha fazla ziyaret edilmesi gerektiğinin farkında olun.
Kimi ev için manzara, kimisi için ise konumu o evi öne çıkaran özellik olabilir. Siz de bu özellikleri belirleyip ilan başlığında bu kelimeleri geçirmelisiniz.

İlan açıklamanız faydasız bilgilerden oluşmasın
Satılık veya kiralık ev ilanı hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de ilan açıklaması olarak öne çıkıyor. İlan açıklamasında yer alan bilgilerin yararlı bilgi olmasına özen göstermelisiniz.
Başlıkta sözünü geçirdiğiniz, fotoğraflara vurguladığınız özellikleri ilan açıklamasında detaylandırmalı ve akla gelen soru işaretlerini azaltmalısınız.
Ev ile ilgili tüm bilgilere yer vermeli ve öne çıkan özelliklerini vurgulamaya özen göstermelisiniz.

📆 24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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