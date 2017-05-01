Pendik’te 24 ülkeden 58 sanatçı buluşacak

Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, 24 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde Meksika’dan Japonya’ya 24 ülkenin sanatçısı eserlerini ve yapım aşamalarını sergileyecek. Festivalin bu yılki ana teması ise “Hat Sanatı” olacak.

Dünyanın en önemli geleneksel sanat etkinliklerinden biri her yıl Pendik’te gerçekleşiyor.Bu yıl 13.’sü düzenlenen Festival, Pendik Sahil Tören Alanı’nda 24 Mayıs’ta başlayacak. Festivalde Türk sanatçıların yanı sıra Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Hırvatistan, İran, Japonya, KKTC, Libya, Meksika, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Portekiz, Suriye, Tayvan, Ukrayna ve Yunanistan’dan toplam 58 sanatçının stantı yer alacak. Ziyaretçiler, 10 boyunca stantlarda eserlerin hem yapım aşaması görülebilecek, hem de satın alınabilecek.

Pendik, “Hat’ta Buluşma Noktası “ olacak

Dünyanın el sanatlarını bir araya getirmenin yanı sıra her yıl bir tema belirleyen Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, bu yılı da “Hat” sanatına ayırdı. Festival, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de “Hat’ta Buluşma Noktası Sergisi”nin açılışıyla başlayacak. Sergide Türk sanatçıların yanı sıra Bangladeş, Endonezeya, İran, Libya ve Suriye’den hat sanatçıları da eserleriyle yer alacak. Festival kapsamında ayrıca 25 Mayıs’ta panel, 26 Mayıs’ta da Sempozyum gerçekleştirilecek.

PROGRAM:

24.05.2017 Çarşamba

17.00: Hat’ta Buluşma Noktası Sergisi Açılışı ( Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi)

19.00: Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Festival Açılışı (Sahil Tören Alanı-Atatürk Anıtı önü)

20.00 Yavuz Bingöl Konseri (Sahil Tören Alanı)

25 .05.2017 Perşembe

11.00: Hat’ta Buluşma Noktası Paneli (Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi)

20.00: Muazzez Abacı Konseri (Sahil Tören Alanı)

26.05.2017 Cuma

11.00: Hat’ta Buluşma Noktası Sempozyumu (Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi )

20.00: İlyas Yalçıntaş Konseri (Sahil Tören Alanı)