Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Pendik, Sivil Toplum » Pendik’te 24 ülkeden 58 sanatçı buluşacak
Pendik’te 24 ülkeden 58 sanatçı buluşacak
Pendik’te 24 ülkeden 58 sanatçı buluşacak

  1. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, 24 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.  Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde Meksika’dan Japonya’ya 24 ülkenin sanatçısı  eserlerini ve yapım aşamalarını sergileyecek. Festivalin bu yılki  ana teması ise “Hat Sanatı” olacak.

 

Dünyanın en önemli geleneksel sanat etkinliklerinden biri her yıl Pendik’te gerçekleşiyor.Bu yıl 13.’sü düzenlenen Festival,  Pendik Sahil Tören Alanı’nda 24 Mayıs’ta başlayacak.  Festivalde  Türk sanatçıların yanı sıra Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Hırvatistan, İran, Japonya, KKTC, Libya, Meksika, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Portekiz, Suriye, Tayvan, Ukrayna ve  Yunanistan’dan toplam 58 sanatçının stantı yer alacak.  Ziyaretçiler, 10 boyunca stantlarda eserlerin hem yapım aşaması görülebilecek, hem de satın alınabilecek.

 

Pendik, “Hat’ta Buluşma Noktası “ olacak

 

Dünyanın el sanatlarını bir araya getirmenin yanı sıra her yıl bir tema belirleyen Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, bu yılı da “Hat” sanatına ayırdı.   Festival, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de “Hat’ta Buluşma Noktası Sergisi”nin açılışıyla başlayacak. Sergide Türk sanatçıların yanı sıra Bangladeş, Endonezeya, İran, Libya ve Suriye’den hat sanatçıları da eserleriyle yer alacak. Festival kapsamında ayrıca 25 Mayıs’ta panel, 26 Mayıs’ta da  Sempozyum gerçekleştirilecek.

 

 

PROGRAM:

 

24.05.2017 Çarşamba

17.00: Hat’ta Buluşma Noktası Sergisi Açılışı ( Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi)

19.00: Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Festival Açılışı (Sahil Tören Alanı-Atatürk Anıtı önü)

20.00  Yavuz Bingöl Konseri (Sahil Tören Alanı)

25 .05.2017 Perşembe

11.00: Hat’ta Buluşma Noktası Paneli (Mehmet Akif Ersoy  Sanat Merkezi)

20.00: Muazzez Abacı Konseri (Sahil Tören Alanı)

26.05.2017 Cuma

11.00: Hat’ta Buluşma Noktası Sempozyumu (Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi )

20.00: İlyas Yalçıntaş Konseri (Sahil Tören Alanı)

📆 23 Mayıs 2017 Salı 11:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

GÜNCEL koleji istanbul mehmet baskan sadi Sancaktepe kadikoy universitesi Altinok sultanbeyli futbol kaza cocuk şimşek yardim belediyesi maltepe kartalspor oz proje kartalda huseyin anma turkiye yazici tuzla kartal merkezi Sağlık Belediye ahmet mutlu Eğitim chp ak pendik meclis yeni Spor mac gunu baskani parti ziyaret