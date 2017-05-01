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Genç TEMA gönüllüleri doğa kampında buluştu
Genç TEMA gönüllüleri doğa kampında buluştu

TEMA Vakfı Kartal İlçe Sorumluluğu gençlerin doğayla buluşmalarını sağlamak için Genç TEMA Doğa Kampı düzenledi. Gençleri doğa ve ekoloji ile ilgili kavramlarla tanıştırmayı amaçlayan kamp, Kartal Belediyesi iş birliği ile 19-21 Mayıs tarihleri arasında Büyükada Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti..

 

Gençlerin çevre konusunda aktif olması amaçlanıyor

Konuyla ilgili bilgiler veren TEMA Vakfı Kartal İlçe Sorumlusu Zuhal Solmaz, “19 Mayıs ruhuna yakışan bir şekilde gençlerin etkin katılımını sağlayacağımız bir kamp düzenlendi. Eğitim niteliğindeki bu kampla katılımcıların; doğa ve ekoloji, çevre okuryazarlığı, biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma gibi kavramlar konusunda farkındalığını artırarak çevre konularında aktif olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Konusunda uzman bilim insanlarının eğitimler vereceği kampa, yurdumuzun çeşitli illerinde çevre mücadelesine destek veren üniversite öğrencisi Genç TEMA’lar ve Kartal TEMA Gönüllüleri’nden oluşan 80 kişi katılacak. Katılımcılar ekolojik okuryazarlık, orman ekosistemi, biyolojik çeşitlilik, doğal denge, çevre kirliliği, savunuculuk çalışmaları gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler alacak.

TEMA Vakfı Kartal İlçe Sorumluluğu olarak gerekli eğitimleri organize ederek kampın planlamasını gerçekleştirdik. Bu süreçte bizlere kamp alanı, teorik eğitimler için konferans salonu ve kumanya tahsisi gibi konularda destek veren Kartal Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Galeri
📆 22 Mayıs 2017 Pazartesi 23:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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