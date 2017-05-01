Ücretsiz yelken yaz okulu kayıtları başladı

Kartal Belediyesi Yelken Yaz Okulu’nda 2017 sezonu için kayıtlar alınmaya başlandı. 8-11 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yelken kursu, 3 Temmuz 2017’de başlayacak.

Kartal Belediyesi ile Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü iş birliği ile başlatılan “Haydi Çocuklar Yelkene” projesi kapsamında, kayıtlar alınmaya başlandı. Yaz tatili boyunca, 3 dönem tekrarlanacak olan yelken yaz okulu ile çocuklar, 3 Temmuz ile 30 Ağustos 2017 tarihleri arasında alacakları derslerde yelken kullanmayı öğrenecek.

Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.marinadragos.org sitesini ziyaret edebilir.