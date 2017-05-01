Çocuklardan Türkan Şoray’a duygulandıran sürpriz

Çengelköy Badem Çocuk Film Festivali’nin ikincisi “Çocuk Gözüyle Türkan Şoray” temasıyla ve Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın onur konuğu olarak katılımıyla dün gerçekleşti.

Türkan Şoray, yaşları 8 ile 11 arasında değişen İstanbul Çengelköy İlkokulu öğrencileri tarafından uyarlanan Türkan Şoray filmlerini ve yine onlar tarafından hazırlanan belgeselini izlerken duygusal anlar yaşadı. Çengelköy Badem Çocuk Film Festivali’nin ikincisi “Çocuk Gözüyle Türkan Şoray” temasıyla ve Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın onur konuğu olarak katılımıyla dün gerçekleşti.

Türkan Şoray, yaşları 8 ile 11 arasında değişen İstanbul Çengelköy İlkokulu öğrencileri tarafından uyarlanan Türkan Şoray filmlerini ve yine onlar tarafından hazırlanan belgeselini izlerken duygusal anlar yaşadı. Gösterilen filmlerin farklı kategorilerde yarıştığı gecede konuşan Şoray, “50 yıllık sanat hayatımda başarılarımın meyvesini böyle güzel bir gecede almış oldum” dedi.

Fikir ve proje sahipliği Emre Turanlı’ya ait olan 2. Badem Çocuk Sinema Festivali’nde Türkan Şoray’ın Türk sinemasına damga vuran Ateş Parçası, Karagözlüm, Sultan gibi filmleri çocukların gözünden, onların oyunculuğu ve yönetmenliği ile yeniden hayat buldu. Gecede yine çocuklar tarafından hazırlanan Türkan Şoray belgeseli de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Filmlerin en iyi erkek ve kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kostüm, en iyi uyarlama gibi kategorilerde yarıştığı festivalin jürisinde ise Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt, Hürriyet yazarı Ayşe Aral, Sabah Gazetesi Yazarı Funda Karayel, Yazar Ercan Akarsu, Yapımcı-Yönetmen Murat Toktamışoğlu, Yönetmen Nadim Güç, Milliyet Gazetesi Yazarı Nazlı Mengi, İstanbul Moda Akademisi Raf Stesmans yer aldı.

Festivalde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Karagözlüm filmindeki Azize karakteri canlandırmasıyla Ada Nihal Güven, sinemanın sultanı Türkan Şoray’ın elinden aldı. En İyi Erkek Oyuncu olarak Sultan filminde canlandırdığı Kemal rolüyle Seymen Şahin’in seçildiği gecede En İyi Kameraman ödülü Sabri Dağtekin’e, En iyi Yönetmen ödülü Mahir Efe İpek’e, En İyi Kostüm Emre Turanlı ve Yekta Gök tarafından organize edilen geceye Üsküdar Belediyesi 1. Başkan Vekili Esat Kalay’ ve Çengelköy İlkokulu Müdürü Ali Yaşar Düzcü katıldı. Filmlerin gösterimi sonrasında Ödül Töreninde söz alan Türkan Şoray “Öncelikle böyle bir gece benim için mucize gibi. Çocuklarımızın ne kadar yetenekli olduklarını gördük. Çocukların sinemayla tanışmasını sağladıkları için eğitmenlerimize teşekkür ederim. 50 yıllık sanat hayatımın meyvesini böyle güzel bir gecede de almış oldum. Hayatımda unutamayacağım bir gece oldu“ dedi. Ödülü Ahmet Yusuf İslamoğlu’na jüri üyeleri tarafından verildi. Gecede En İyi Uyarlama ödülünü almaya hak kazanan ise belgesel ekibi oldu.