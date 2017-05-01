Sağlık çalışanlarına yenilikçi eğitim modülü uygulaması

Sağlık Çalışanlarına Yenilikçi Eğitim Modülü Uygulanarak Konjenital Anomalili Çocuklarda Uzun Dönem Sonuçların İyileştirilmesi-IHEM Ulusal Semineri

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yürüttüğü Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından kabul edilen “Sağlık Çalışanlarına Yenilikçi Eğitim Modülü Uygulanarak Konjenital Anomalili Çocuklarda Uzun Dönem Sonuçların İyileştirilmesi-IHEM ” isimli seminer düzenlendi. Stratejik Ortaklık Projesinin Ulusal Seminer Programı 4 Mayıs’ta İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği aracılığı ile duyurusu yapılan ulusal seminere; İstanbul’daki birçok Eğitim Araştırma Hastaneleri dahil olmak üzere sağlık tesislerinden; diş hekimi-ortodontist, çocuk cerrahisi ve plastik cerrahi kliniklerinde görevli doktor, hemşire, konuşma terapisti ve psikologlardan oluşan 49 kişi katıldı.

Söz konusu seminerde Proje Koordinatörü Serpil TURAL ve Dr. Duygu KARALİ, konjenital anomalili (doğum öncesinde meydana gelmiş olan normal dışı durum) hastalara hizmet veren sağlık profesyonelleri için hazırlanmış eğitim modüllerini sundu. Proje ekibinden Prof. Dr. Evrim KARADAĞ SAYGI’nın moderatörlüğünde “Sağlık Çalışanlarının Kraniofasiyal (kafatasındaki şekil bozukluğu) Anomalilerinden Etkilenen Çocuklara ve Ailelerine Bütüncül Bakım Sunmaları” konusunda katılımcıların inter-aktif katılımıyla deneyim paylaşımı gerçekleşti. Özellikle proje hedef grubu olan 9-13 yaş arası kraniofasiyal anomalilerden etkilenen çocukların okul başarısı üzerinde sağlık çalışanlarının rolü konusunda uygulanacak yöntemler ve kullanılacak araçlar aktarıldı, çözüm önerileri paylaşıldı.

Seminerde 2 yıl süren IHEM Projesi ve bir önceki proje olan FACE VALUE Projesi süresince elde edilen deneyim, öğrenme süreci ve proje çıktıları paylaşıldı. Katılımcıların olumlu geri bildirimlerinin alındığı seminerde pre-post (ön mesaj) test değerlendirmelerde bulunuldu ve proje gelişmelerinin iletileceği haberleşme ağı oluşturuldu.