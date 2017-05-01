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Şimşekgençler doğa bilim müzesini gezdi
Şimşekgençler doğa bilim müzesini gezdi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, Uygulamalı Dersler Bölümünün düzenlediği etkinlikte Pendik Güzelyalı’da bulunan Doğa Bilim Müzesini gezdiler. Müzik Öğretmeni Yeşim Gamze Şimşek eşliğinde geziye katılan öğrenciler, müzedeki hayvanları ilgiyle izlediler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.
“Gezimiz eğlenceli ve yararlı oldu.”
Gezinin yararlı olduğunu belirten Müzik öğretmeni Yeşim Gamze Şimşek, “Geziye büyük bir heyecanla başladık. Müzeyi tanıyan öğrencilerimizin verdiği ön bilgilerle yolculuğumuzu tamamladık. Müzenin girişinde bizi güler yüzleriyle Ahmet Hamza Bey ve ailesi karşıladı. Sonra da hep birlikte, heyecanla müzeyi gezmeye başladık, müze hakkında bilgiler aldık, fotoğraf çektik. Gezinin sonunda, müzenin arka bahçesinde Ahmet Hamza Bey çocuklarımıza Tahnit Sanatını en ince ayrıntılarıyla anlattı. Gezimiz eğlenceli ve yararlı oldu.” dedi.

📆 22 Mayıs 2017 Pazartesi 23:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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