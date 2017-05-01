Şimşekgençler doğa bilim müzesini gezdi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri, Uygulamalı Dersler Bölümünün düzenlediği etkinlikte Pendik Güzelyalı’da bulunan Doğa Bilim Müzesini gezdiler. Müzik Öğretmeni Yeşim Gamze Şimşek eşliğinde geziye katılan öğrenciler, müzedeki hayvanları ilgiyle izlediler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.

“Gezimiz eğlenceli ve yararlı oldu.”

Gezinin yararlı olduğunu belirten Müzik öğretmeni Yeşim Gamze Şimşek, “Geziye büyük bir heyecanla başladık. Müzeyi tanıyan öğrencilerimizin verdiği ön bilgilerle yolculuğumuzu tamamladık. Müzenin girişinde bizi güler yüzleriyle Ahmet Hamza Bey ve ailesi karşıladı. Sonra da hep birlikte, heyecanla müzeyi gezmeye başladık, müze hakkında bilgiler aldık, fotoğraf çektik. Gezinin sonunda, müzenin arka bahçesinde Ahmet Hamza Bey çocuklarımıza Tahnit Sanatını en ince ayrıntılarıyla anlattı. Gezimiz eğlenceli ve yararlı oldu.” dedi.