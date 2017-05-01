İstanbul’da intihara kalkışan kadın 8’inci kattan yere çakıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde yarı çıplak bir şekilde 8’inci katın penceresinden atlayarak intihara kalkışan kadını, sağır ve dilsiz olan kocası tutarak yukarıya çekmeye çalıştı. Ancak kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı. Görenlerin ve görüntüyü çekenin dehşeti yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Ayşegül Güngör, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı binanın 8’inci katının penceresinden atlayarak intihar etmek istedi. Yarı çıplak bir şekilde pencereye çıkan kadın, buradan kendini sarkıtmaya başladı. O esnada kadının sağır ve dilsiz olan kocası Ayhan Güngör, eşini pencereden yakalayarak yukarıya çekmeye çalıştı. Dakikalarca eşini pencerede tutan adam, daha fazla dayanamayınca kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı.

Hem görenler hem de çeken dehşeti böyle yaşadı

Kadının düşmesinin ardından olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hem görenlerin hem de çekenin dehşeti yaşadığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pencerede sarkık vaziyette duran kadını kocası tutuyor. Adam eşini yukarıya çekmeye çalışırken, çevre binadaki vatandaşlar adama, “Bırakma” diye bağırıyor. Vatandaşlar durumunu şokunu yaşarken, kadın bir anda yere çakılıyor. Düşmenin şokuyla bir kadının ağladığı duyuluyor. Düşme sonrasında kadının eşyaları da ardından aşağıya düşüyor. Penceredeki kocası ise duvara vuruyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA