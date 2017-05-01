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Kartal’da inatçı iki sürücü gişelerde sıkıştı
Kartal’da inatçı iki sürücü gişelerde sıkıştı

Kartal Samandıra gişelerinde iki inatçı sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldılar. Sürücülerden birinin hafif yaralandığı kazada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kartal Samandıra gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Naci Taner ve Sezer Kaya isimli iki sürücü aynı gişelerden geçmek için inatlaştı. Aynı anda ilerlemeye çalışan sürücüler gişelere sıkışıp kaldı. Kaza nedeniyle inatçı sürücülerden Uğur Naci Taner hafif yaralanırken olay yerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

KARTAL SAMANDIRA GİŞELERİNDE İKİ İNATÇI SÜRÜCÜ AYNI GİŞEDEN GEÇMEK İSTEYİNCE SIKIŞIP KALDILAR. SÜRÜCÜLERDEN BİRİNİN HAFİF YARALANDIĞI KAZADA ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI. (CENK İŞVER/İSTANBUL-İHA)

Olayın ardından gişelere sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücü Taner’in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra Taner, tedavi edilmek üzere Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan sürücülerden Sezer Kaya, “Ben gişelerden geçerken soldaki araba benim önüme atladı. Önüme atlayınca otomatikman bariyerlere girdik. İkimizde sıkıştık camlar falan patladı çok kötü bir durumdayız şuanda” dedi.

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📆 22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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