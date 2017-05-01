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İstanbul 5. Uluslar arası Uçurtma Festivali sona erdi
İstanbul 5. Uluslar arası Uçurtma Festivali sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, İstanbul Uçurtmacılar Derneği tarafından teknik desteği verilen 5.İstanbul Uluslar arası Uçurtma Festivali sona erdi. Festivalin ikinci günü de renkli görüntülere sahne oldu.
Maltepe sahilinde Cumartesi günü yapılan gösterilerle başlayan festivalin ikinci gününde de keyifli aktiviteler gerçekleşti. Düzenlenen uçurtma atölyelerine katılan çocuklar ve uçurtma severler tüm ülkelerin standlarında kurulan uçurtma atölyelerinde ücretsiz olarak verilen malzemelerle kendi uçurtmalarını kendileri yaptı. Yapılan uçurtmalar daha sonra gökyüzüyle buluştu.
Yağmurun dinmesinin ardından, günün ikinci ve en önemli etkinliği olan uçurtma yarışmalarına geçildi. Yerli ve yabancı konuklar için ayrı ayrı gerçekleştirilen yarışmalar üç kategoride yapıldı.
Türkler arasında yapılan yarışmada Uçurtma severler ‘En Yükseğe Çıkan Uçurtma’, ‘En İlginç Uçurtma’ ve ‘En Güzel Uçurtma’ dallarında yarıştı.
Profesyoneller arasındaki yarışmlar ise ‘En Büyük Uçurtma’, ‘En Küçük Uçurtma’, ‘En Sanatsal Uçurtma’ Ve ‘En Sportif Uçurtma’ olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı. Yarışmalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Jüri üyeleri, yarışmaya katılan birbirinden ilginç ve görkemli uçurtmalar arasında seçim yapmakta zorlandı.


Profesyoneller arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin isimleri şöyle;
En büyük Uçurtma Kategorisi: 1. Pizan Singkasanek (Tayland), 2. Guilherme Linares Palak (Brezilya), 3. İsmail Mat Faib (Malezya)
En Küçük Uçurtma Kategorisi: 1. Liu Zhi Ping (Çin), 2. Mekul Pathak (Hindistan), 3. Hans Boehme (Almanya)
En Sanatsal Uçurtma Kategorisi: 1.Çuan Hang Cao (Vietnam), 2. Nik Arif (Malezya), 3. Cheang Yarin ve Sim Sarak (Malezya)
En Sportif Uçurtma: 1. Spencer Watson (ABD), 2. Nasri Ahmed (Malezya), 3. Lin Zhi Ping (Çin)
Dereceye giren uçurtmaların sahiplerine çeşitli ödüller verildi. Festival ak
şam saatlerinde sona erdi. Etkinliklere katılan uçurtma severler, festival boyunca keyifli anlar yaşadıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin sık sık yapılması dileklerinde bulundu.

Galeri
📆 21 Mayıs 2017 Pazar 22:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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