Kartal’da bu hastanede ayda 3600 hastaya fizik tedavi hizmeti sunuluyor

Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde Ayda 3600 Hastaya Fizik Tedavi Hizmeti Sunuluyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen tıp dalıdır.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi olarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde; kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini düzenlemek, kişilerin fonksiyonel kapasitelerini ve günlük aktivite performanslarını üst düzeye çıkararak yaşam kalitelerini artırmak ve bu doğrultuda tüm sistemlere yönelik kapsamlı bir rehabilitasyon programıyla rehabilitasyon ihtiyacı olan hastaların gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet verilmektedir.

Rehabilitasyonda amaç, bireyin fonksiyonel kapasitesini artırmak, bireyin günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanları kas iskelet sisteminde gelişebilecek problemlerin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunur. Fizyoterapistler ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekiminin planladığı fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygular ve hastanın fonksiyonel yetersizliklerini düzeltmeye yardım eder. Fizyoterapistler, egzersiz yapmasında sakınca bulunmadığı hekim tarafından tespit edilmiş sağlıklı kişilerin, uygun egzersiz programlarıyla genel iyilik halini artırır ve sakatlanmaları önlemeye çalışır.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde günde 180 hasta tedavi edilmektedir.