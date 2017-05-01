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TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü

TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu, Kavacık Mevkii, Ümraniye istikametinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.00 sıralarında Kavacık’tan Ümraniye istikametine seyir halinde olan 35 R 1035 plakalı otomobil sürücüsü Enis Özkan direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Enis Özkan, kapısı kopan otomobilden dışarıya fırladı. Otomobilden fırlayan Özkan, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak yere savruldu. Bariyerlere çarpan otomobil ise takla atarak 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatmakta olan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonucunda Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

 

Acı haberi alarak olay yerine gelen Enis Özkan’ın aile yakınları sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken aile yakınlarını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Özkan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

📆 21 Mayıs 2017 Pazar 21:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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