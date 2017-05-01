TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü

TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu, Kavacık Mevkii, Ümraniye istikametinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.00 sıralarında Kavacık’tan Ümraniye istikametine seyir halinde olan 35 R 1035 plakalı otomobil sürücüsü Enis Özkan direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Enis Özkan, kapısı kopan otomobilden dışarıya fırladı. Otomobilden fırlayan Özkan, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak yere savruldu. Bariyerlere çarpan otomobil ise takla atarak 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatmakta olan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonucunda Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Enis Özkan’ın aile yakınları sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken aile yakınlarını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Özkan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.