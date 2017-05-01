Ressam Yusuf Tolga Ünker’in resim sergisi açıldı

Dünya genç ressamlar 1. ve Maltepe’de gazetecilik mesleğini sürdüren sanatçı Aykut Ünker’in oğlu Yusuf Tolga Ünker’in açtığı 19 Mayıs Atatürk portrelerinden oluşan eserler, SASAV’ın düzenlediği sergi ile beğeniye sunuldu. Maltepe’li genç ressam Yusuf Tolga Ünker, “Önemli olan yaşarken geride iyi eserler ve güzel izler bırakmaktır” dedi.

Maltepe’li başarılı genç ressam Yusuf Tolga Ünker’in, Maltepe SASAV’daki 19 Mayıs Atatürk Resim Sergisi açıldı. Sergi 25 Mayıs’a kadar açık kalacak.

Maltepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan, Mimar Sinan Üniversitesi Yüksek Resim Bölümü Lisans Mezunu ve aynı zamanda ressam olan Yusuf Tolga Ünker tarafından hazırlanan ve içinde Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi yıllarına ait tablo ve portrelerinin bulunduğu sergi açıldı. Maltepe SASAV’ın ev sahipliği yaptığı serginin açılışına, SASAV Başkanı Ahmet Baykan ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışına katılan Ahmet Baykan kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek bilgi aldı. 25 Mayıs’a kadar açık kalacak olan sergi Maltepelilerin ilgisine sunuldu. Açtığı resim sergisi hakkında bilgi veren ressam Yusuf Tolga Ünker, sergide Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarına ait tabloların ve portrelerinin bulunduğunu belirtti. Genç ressam Yusuf Tolga Ünker, “Sergideki Atatürk portrelerinin tamamen bana ait, resimleri de ben derledim. 19 Mayıs için böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden evet dedim, inşallah Maltepeliler sergimizi beğenirler” dedi.

Maltepeli genç ressam Yusuf Tolga Ünker Maltepe SASAV Başkanı Ahmet Baykan ile. Sergi açılışına büyük destek olan Maltepe SASAV Başkanı Ahmet Baykan’ın emeği büyük. Sergi açılışında İstiklal Marşı ve Saygı duruşundan sonra Baykan kısa bir konuşma yaptı. Maltepeli genç kardeşimizin açtığı sergide Maltepe’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk’ün resimlerinin ve portrelerinin bulunduğu farklı birkaç tabloda yer almakta. Gelen sanatsever davetlilere de teşekkür etti. Sergiyi ziyaret eden Maltepeli ünlü heykeltraş ve ressam Güner Yener de genç sanatçıyı kutladı, “Tolga’nın eserleri müthiş, kullandığı renkler ustaca deneyimli, eğitimli ileride ülkemizi yurt dışında açacağı sergilerde sanat dünyasına altın harflerle yazdıracağından eminim” dedi. Maltepeli ünlü romancı Kerim Korcan’ın kızı sanatçı şair Sema Korcan da, “Tolga’nın her eseri mükemmel, candan kutluyorum, sanat dünyamızda Yusuf Tolga Ünker adından hep başarıyla söz ettirmeyi başarmış bile” dedi.

Dünya genç ressamlar 1. Aykut Ünker

“Büyük iller dışında maalesef bu tür sergilere ilgi yok” diyen Aykut Ünker, “Bununla ilgili bir çalışma yapmak lazım. İnsanları bu tür sergilere yönlendirmek için. Tabi ki galerinin bulunduğu çevre ve halkın buna ilgisi olması gerekiyor. Tiyatroda tıpkı böyledir daha çok insanlar televizyonlara hapsoluyor. Her çocuk babasına özenir, özellikle erkek çocukları babasına özenir, ben resim yapınca onda da bir heves oluştu ve bir gün kalktığımda daha Tolga ilkokula giderken çok ilkel şartlarda bir resim yapmış. Hiçbir eğitim almadığı halde gördüğü bir resmi kopya etmişti. Baktık bir şeyler var iyi bir yönlendirmeyle bu işe başladı bu gördüğünüz eserler onun ürünü oğlumla ne kadar gururlansam azdır” dedi.

Galeri